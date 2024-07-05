Erdem Beyazıt ve Sedat Yenigün: 2 güzel adam dualarla anılıyor

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Mütedeyyin camia için büyük önem taşıyan ve şiirleri dillere pelesenk olan Şair Erdem Bayazıt ve Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) öncü isimlerinden Sedat Yenigün, Hakk’a irtihallerinin yıl dönümlerinde rahmetle ve özlemle yâd ediliyor.

Türk Kültür hayatına önemli eserler kazandıran ve mısralarıyla irfan dünyamızı zenginleştiren Şair Erdem Beyazıt, mısralarıyla dillere gönüllere dokunmaya devam ediyor. Vefatının üzerinden 16 koca yıl geçen büyük şair her gün artan bir özlemle anılıyor. Kalemini Hakk’ın ve halkın emrine amade eden ve şiirlerinde hakikat arayışının izini süren Beyazıt, bir dönem de Kahramanmaraş Milletvekilliği yaptı. Uzun sayılabilecek bir süre akciğer kanseriyle mücadele eden Beyazıt, 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede son nefesini vermişti. İslami camianın yakından tanıdığı, Sedat Yenigün bundan tam 44 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu şehadet şerbeti içmişti. MTTB çatısı altında örnek bir duruş sergileyen ve eşsiz çalışmalara imza atan Yenigün, Müslümanların belleğindeki tazeliğini koruyor.

Kabirleri başında anılacaklar

Türkiye Yazar Birliği İstanbul Şubesi Erdem Beyazıt’ı vefatının yıl dönümünde Eyüpsultandaki kabri başında anarken Millî Türk Talebe Birliği de Yenigün’ü bugün Silivrikapı Mezarlığındaki kabri başında yâd edecek.

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