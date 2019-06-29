Erdek’te mini golf’ turnuvası yapıldı Erdek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, öğretmenlere yönelik yaz etkinlikleri kapsamında ‘Mini Golf’ turnuvası düzenlendi.

Erdek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, öğretmenlere yönelik yaz etkinlikleri kapsamında ‘Mini Golf’ turnuvası düzenlendi.

Bayan ve erkek olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilen golf turnuvasına ilgi yoğun oldu. Oynayanlar keyifli saatler geçirdiği turnuvada, dereceye giren öğretmenlere madalya ve kupaları Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Salman Koçu tarafından verildi.

Erkeklerde Arif İriş, birinci; Tayfun Erbek, ikinci; Oğuzhan Keke, üçüncü olurken, bayanlarda birinciliği Gülben Erbek, ikinciliği Fatma Canan Karaçiçek, üçüncülüğü ise Burçak Koçu elde etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.