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Aktüel

Erdek yaz sezonuna hazırlanıyor

Balıkesir’in turizm ilçesi Erdek’te kumsal ve sahilleri Belediye ekipleri ve otel-motel işletmecileri tarafından yaz sezonuna hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:40:56 -
Erdek yaz sezonuna hazırlanıyor

Balıkesir’in turizm ilçesi Erdek’te kumsal ve sahilleri Belediye ekipleri ve otel-motel işletmecileri tarafından yaz sezonuna hazırlanıyor.


Erdek Ali Haydar Sarı Sahil Parkı kamplar bölgesindeki, kumsal alanlarda başlatılan temizlik çalışmaları Belediyeye ait iş makineleri ve personeli tarafından birlikte sürdürülüyor. Deniz kıyısında otelleri bulunan işletmecilerde ekiplere destek oluyor.


Kumsal alan yaz tatilini Erdek’te geçirecek tatilciler için hazırlanırken, Ali Haydar Sahil Parkında ki yeşil alanlardaki çimler biçiliyor, çiçekler ve ağaçlarda budama çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye görevlileri, “Erdek gibi tatil yöresini en güzel şekilde konuklarımızın hizmetine sunabilmek için çalışıyoruz. Başlattığımız sezon hazırlıklarımız çerçevesinde hasar gören tüm alanlar ekiplerimiz tarafından yenileniyor. Şuan ekiplerimizle kumsal temizliğine başladık. İlk etapta kum tarama işlemiyle başladığımız temizlik çalışmalarımıza, bu işlemin peşinden özel temizlik araçlarımızla devam edeceğiz. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp Çuğra Plajını en kısa zamanda huzurla istifade edebilecek şekilde halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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