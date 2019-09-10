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Erdal Erzincan’dan 20 yıl sonra Gümüşhane’de muhteşem konser

Türk Halk Müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan, 20 yıl sonra geldiği Gümüşhane’de muhteşem bir konsere imza attı.

10 Eylül 2019 Salı 09:45
Erdal Erzincan’dan 20 yıl sonra Gümüşhane’de muhteşem konser

Türk Halk Müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan, 20 yıl sonra geldiği Gümüşhane’de muhteşem bir konsere imza attı.


CHP’nin 96. kuruluş yıldönümü etkinliği için Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alan Erzincan’ın konserini anne ve babası da izlerken, salonu dolduran partili ve vatandaşlar türkülere eşlik etti.


Bağlama sanatını dünyada en iyi şekilde icra eden sanatçılar arasında yer alan Erzincan yaklaşık 1,5 saat boyunca hiç ara vermeden bağlamasının teline vurdu, türkülerini seslendirdi. Hemen her konserinde olduğu gibi Gümüşhane konserinde de finali mızrap kullanmaksızın parmak ucuyla yaptığı “şelpe” gösterisi ile gerçekleştiren Erzincan, dakikalarca ayakta alkışlandı.



“Türküler bizim ortak değerlerimiz”


Anadolu’nun ortak noktasının türküler olduğunu belirten Erzincan, “Buraya 20 sene önce gelmiştim. Hayatımda aklımda kalan konserlerden birisiydi o. Ben Erzurumluyum. Burası bizim oralara benziyor. Anadolu’nun böyle bir ortak noktası var. Sadece birbirimizi anlamaya çalışmak, birbirimize dokunmak iyi geliyor bunları anlamamız için. Sazda bize yakınlaşmamızda, bir araya gelmemizde çok kolaylık sağlıyor. Ülke olarak buna çok ihtiyacımız var. Sanatı bu anlamda güzel kullanalım. İnsanlar kendi türküleri gibi dinlediler, hiçbir yabancılık çekmediler. Bunlar bizim ortak değerlerimiz, ortak zevklerimiz. Bunları kaybetmemeli, gelecek nesillere de aktarmalıyız” dedi.



“Ben babamın sayesinde sizlerin karşısındayım”


Salonda kendisini izleyen anne ve babasını izleyicilere takdim eden Erzincan, “Babamla benim müzik anlamında ortak bağımız var. İlk hocamdır. Bu işi yapmamda çok ön ayak oldu. Benim çocukluğumda sürekli bizim eve misafir gelir giderdi, biz başkalarına giderdik. Her misafir geldiğinde babam çıkar sazını çal derdi. Misafirliğe gittiğimizde de sazı kılıfına koy götür derdi. O misafirlikler sayesinde benim repertuarım genişledi. Babam aslında bana bir ders vermiş, benim için bir okulmuş. Ben onun sayesinde sizlerin karşısındayım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:45
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