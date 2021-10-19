Erdal Erdoğan kimdir? Erdal Erdoğan nereli? Erdal Erdoğan neden saldırıya uğradı?

Yerel şarkıcı Erdal Erdoğan, sahne almak için gittiği düğünde saldırıya uğradı. Olay İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sahibinin akrabası H.K., müzisyenlerden bir parça çalmalarını istedi. Erdal Erdoğan ise parçayı ilerleyen dakikalarda çalacağını söyledi. Sinirlenen H.K., sazı kırıp Erdoğan'ın yüzünü tekmeledi. Çıkan kavgaya salonda bulunan polisler müdahale etti.

Erdal Erdoğan neden saldırıya uğradı?

Erdal Erdoğan’ın uğradığı saldırı sonrası sosyal medya provokatörleri yine iş başındaydı. Sosyal medyada paylaşılan kavgaya ilişkin görüntülerde, kavganın nedeninin Kürtçe şarkı çalınmadığı için yaşandığı yalanı ortaya atıldı. Bu asılsız iddialar sonrası Gaziantep Valiliği, konu ile ilgili açıklama yaptı. Gaziantep Valiliği yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Bazı sosyal medya mecralarında ilimizin İslahiye ilçesinde bir düğünde, bir şahsın saz çaldığı esnada başka bir şahıs tarafından darp edildiği görüntüler paylaşılmıştır. 'Irkçı saldırı' şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 18 Ekim 2021 tarihinde İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda; Erdal Erdoğan, salonda müzisyenlik yaptığı esnada düğün sahibinin akrabası olan H.K. yanına gelerek kendisinden bir parça çalmasını istemiştir. Erdal Erdoğan'ın istek parçayı biraz sonra çalacağını söylemesi üzerine H.K. tarafından darp edilerek sazı kırılmıştır. Olay yerinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek büyümesini önlemiştir. Olayın ardından inceleme başlatılmış olup, adli süreç devam etmektedir. Düğün 17.00’da başlamış, olayın meydana geldiği 22.30’a kadar geçen sürede Kürtçe müzik çalınmış ve söylenmiştir. Bu minvalde olayın Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Erdal Erdoğan kimdir?

Müzisyen Erdal Erdoğan 'Ne Güzel Şey Seni Sevmek' albümü ile tanınıyor. Müzisyen Erdal Erdoğan genellikle Güneydoğu bölgesine ait şarkıları seslendirmektedir. Youtube'da en beğenilen parçaları arasında "Halebi 2021" şarkısı geliyor. Erdal Erdoğan geçtiğimiz yıllarda Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmış ve bateri performansı sergilemişti. Doğum tarihi ve doğum yeri hakkında bilgi bulunmayan Erdal Erdoğan'ın Youtube'da 319 bin abonesi bulunmaktadır.