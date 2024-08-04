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Gündem Erdal Beşikçioğlu’nun parka verdiği isim tepki çekti
Gündem

Erdal Beşikçioğlu’nun parka verdiği isim tepki çekti

Yeniakit Publisher
2024-08-04 13:07:00 -
Erdal Beşikçioğlu’nun parka verdiği isim tepki çekti

Sol edebiyatı yapıp milyonları cebe indiren, aynı zamanda holding ve çeşitli markalardan aldığı paralarla tiyatro yapan Genco Erkal, Din-i Mübin-i İslam hakkındaki skandal sözleriyle de tanınıyordu. “Hiçbir projem yok” diyerek CHP’liler tarafından Etimesgut Belediye Başkanı seçilen tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu, ölen Genco Erkal'ın adını bir parka verdi.

 yeniakit.com.tr 

“Sermayenin sanatçısı” olarak tanınan çakma sosyalist Genco Erkal öldü. İslam düşmanlığıyla tanınan ve skandal ifadeleriyle halkı kin ve nefrete sevk eden Erkal’ın cesedi camiden kaldırıldı.

Hayatı boyunca sermayenin yanında olan ve CHP’li belediyelerin desteğiyle tiyatro yapan Erkal, öldükten sonra sadece CHP’liler tarafından umursandı.

Hiçbir projesi olmadığını söyleyerek kendisini belediye başkanı seçtiren ve amcasının oğlunu mal müdürü olarak işe alan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da Erkal’ın sözde hatırasını yaşatmaya çalışıyor.

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İlk kez bir icraatla gündeme gelen Erdal Beşikçioğlu, bir parka Genco Erkal’ın ismini verdi. Büyük tepkiye neden olan Beşikçioğlu, “Erkal Türk, İslam düşmanı değil miydi? Hepiniz tiyatrocusunuz. Amca oğlunun ismini de bir parka ver” gibi yorumlara neden oldu.

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