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Gündem Erdal Baş kimdir? Erdal Baş neden tutuklandı?
Gündem

Erdal Baş kimdir? Erdal Baş neden tutuklandı?

İşlediği suç nedeniyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş bugün tutuklandı. Peki, Erdal Baş kimdir? Erdal Baş neden tutuklandı? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-22 22:23:00 -
Erdal Baş kimdir? Erdal Baş neden tutuklandı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği için gözaltına alınan ve çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılan şüpheli Erdal Erbaş'ın sosyal medya hesapların da yapılan incelemede ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ içerikleri paylaşımları olduğu tespit edildi.

Şüpheli, hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan soruşturma devam ederken, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede savcılığın ardından hakimliğe çıkarılan şüpheli ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdal Baş kimdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun paylaştığı, annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafının altına küfürlü yorum yazan Erdal Erbaş isimli şahsın ilk vukuatının bu olmadığı ortaya çıktı. Erbaş’ın hemen her paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere devlet büyüklerine ağır hakaretlerde bulunduğu ve küfrettiği tespit edildi. Erbaş’ın ailesinin pek çok üyesiyle birlikte birçok suça karıştığı ve CHP'ye üye oldukları ortaya çıktı.

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