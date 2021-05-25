Erdal Aras kimdir, nerelidir? Erdal Aras hangi partiden belediye başkanı oldu?

Türkiyen’ye hasım olmaktan hiç bir zaman geri durmayan Birleşik Arap Emirliklerin’de saklanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden devleti hedef alamya devam ediyor. Yayınladığı videolarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden devleti hedef alan Sedat Peker, yayınladığı paylaşımda Erdal Aras hakkında da iddialarda bulundu. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, “Benim sağ kolum Erdal Aras’ı neden Demokrat Partinin mkyk’sına aldın?’ sözleri sonrası Erdal Aras’ın kim olduğu merak ediliyor.

Erdal Aras kimdir?

Erdal Aras 2009 yerel seçimlerinde Demokrat Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olmuştu. Süleyman Soylu’dan Erdal Aras açıklaması geldi. Peki Bakan Süleyman Soylu, Sedat Peker’in Erdal Aras hakkındaki iddiaya ne cevap verdi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erdal Aras hakkında şunları söyledi: “Ben DYP'de siyaset yaptım. Binlerce insanla, yüzbinlerce insanla diyaloğum oldu. İlçe başkanlığı yaptım, 5 yıl Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı yaptım, yaşım 25'di. Hayatta bir kara leke olsun yemin ediyorum ki, milletin yüzüne çıkmayacağım. Bir tek finanse eden birisi olsun milletin yüzüne çıkmayacağım. 95 sigorta şirketim var, fatura keserim. Herkes işyerimin nerede olduğunu bilir. Biz şeffaf olmaz isek milletimizin kılıcını sallayamayız. Kendi kılıcımızı sallarsak kirli ilişkiler içinde olur. Binlerce insan biz kazanınca yanımızda. Erdal Aras netice itibariyle partimizin adayı. Bir kişi birisiyle ilişki kurdu diye onun tamamını o günkü DYP, bugünkü AK Parti'ye teşmil etmek kadar zavallı ve zayıflık var mıdır? Ben nasıl bir adamım ki herkes benim finansımı sağlayabilmek için büyük bir çaba sarfediyor. Şirketimin jeepi vardı. Herkesin bildiği şirketim var. Siyaset yüzünden başına çok iş gelmiş şirkettir. O jeeple birlikte Anadolu'yu gezdik. DYP'de kimse kalmamış. Çorum'da gece yarısı - 4 derecede gittiğimiz arkadaşlar söylesin.”