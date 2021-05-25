  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Diyarbakır annelerinden çocuklarına çağrı: Teslim olun
Ankara merkezli 4 ilde operasyon
MSB duyurdu: Saldırı önlendi
BioNTech aşısında flaş gelişme! Aydın pilot il seçildi
Biyografi Erdal Aras kimdir, nerelidir? Erdal Aras hangi partiden belediye başkanı oldu?
Biyografi

Erdal Aras kimdir, nerelidir? Erdal Aras hangi partiden belediye başkanı oldu?

Erdal Aras kim? Erdal Aras kimdir? Erdal Aras ve Süleyman Soylu hakkında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den yine ipe sapa gelmeyecek iddia geldi. Peki Erdal Aras kimdir? Erdal Aras hangi görevde? Erdal Aras ne zaman Sancaktepe belediye başkanı oldu? Erdal Aras hangi partiden belediye başkanı oldu? İşte Erdal Aras’ın hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:43:00 - 2021-05-25 11:48:29
Erdal Aras kimdir, nerelidir? Erdal Aras hangi partiden belediye başkanı oldu?

Türkiyen’ye hasım olmaktan hiç bir zaman geri durmayan Birleşik Arap Emirliklerin’de saklanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden devleti hedef alamya devam ediyor. Yayınladığı videolarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden devleti hedef alan Sedat Peker, yayınladığı paylaşımda Erdal Aras hakkında da iddialarda bulundu. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker, “Benim sağ kolum Erdal Aras’ı neden Demokrat Partinin mkyk’sına aldın?’ sözleri sonrası Erdal Aras’ın kim olduğu merak ediliyor. 

Erdal Aras kimdir?

Erdal Aras 2009 yerel seçimlerinde Demokrat Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı olmuştu. Süleyman Soylu’dan Erdal Aras açıklaması geldi. Peki Bakan Süleyman Soylu, Sedat Peker’in Erdal Aras hakkındaki iddiaya ne cevap verdi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erdal Aras hakkında şunları söyledi: “Ben DYP'de siyaset yaptım. Binlerce insanla, yüzbinlerce insanla diyaloğum oldu. İlçe başkanlığı yaptım, 5 yıl Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı yaptım, yaşım 25'di. Hayatta bir kara leke olsun yemin ediyorum ki, milletin yüzüne çıkmayacağım. Bir tek finanse eden birisi olsun milletin yüzüne çıkmayacağım. 95 sigorta şirketim var, fatura keserim. Herkes işyerimin nerede olduğunu bilir. Biz şeffaf olmaz isek milletimizin kılıcını sallayamayız. Kendi kılıcımızı sallarsak kirli ilişkiler içinde olur. Binlerce insan biz kazanınca yanımızda. Erdal Aras netice itibariyle partimizin adayı. Bir kişi birisiyle ilişki kurdu diye onun tamamını o günkü DYP, bugünkü AK Parti'ye teşmil etmek kadar zavallı ve zayıflık var mıdır? Ben nasıl bir adamım ki herkes benim finansımı sağlayabilmek için büyük bir çaba sarfediyor. Şirketimin jeepi vardı. Herkesin bildiği şirketim var. Siyaset yüzünden başına çok iş gelmiş şirkettir. O jeeple birlikte Anadolu'yu gezdik. DYP'de kimse kalmamış. Çorum'da gece yarısı - 4 derecede gittiğimiz arkadaşlar söylesin.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı
Siyaset

AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkan CHP'lilere tepki gösteren AK Parti Altında..
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı.
Bakan Soylu'dan istifa çığırtkanlarına tokat gibi cevap
Gündem

Bakan Soylu'dan istifa çığırtkanlarına tokat gibi cevap

Habertürk TV'de Merdan Yanardağ'ın 'istifa edecek misiniz?' sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu susturan bir cevap verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay