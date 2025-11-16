Erciyes’te yürek ısıtan haber! Anne böbreğiyle hayata döndü

Şırnak'ta yaşayan Kübra Varışlı; yaklaşık 5 yıl önce Kayseri'ye gelerek Erciyes Üniversitesi Semiha Kibar Organ Nakli ve Diyaliz Merkezi'nde diyaliz tedavisi görmeye başladı. 18 yaşını dolduran Varışlı'ya; annesinden alınan böbrek nakledildi. Nakilden sonra sağlığına kavuşan Kübra Varışlı; daha kaliteli bir yaşama kavuştuğunu söyledi. 15 yıldır Erciyes Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı'nda hizmet veren Prof. Dr. İsmail Koçyiğit ülke genelinde 30 bin, Kayseri'de ise 500'ün üzerinde nakil bekleyen hasta olduğunu ifade ederek; "Halihazırda ülkemizde 30 binin üzerinde nakil bekleyen hastamız var, şehrimizde de maalesef 500'ün üzerinde nakil bekleyen hastamız var. Organ nakli; böbrek hastalıklarında en iyi tedavi şekli.

Organ naklini iki farklı organ verici olarak değerlendiriyoruz. Birisi canlı verici, diğeri ise kadavra verici. Normal şartlarda batı toplumunun yüzde 90'ı kadavra tipi nakilden böbrek vericisi sağlanırken ülkemizde bu oran yüzde 10'lara kadar düşüyor. Bu konuyla ilgili çok fazla gerek sosyal medya, gerek sivil toplum kuruluşları bilgilendirme yapsa da maalesef halkımız bu konuda istediğimiz oranda değil. Kadavra bağışı maalesef yüzde 10'ları bir türlü aşamıyor. Daha rahat, daha konforlu bir yaşam sürmesi için organ bekleyen bu kadar hastanın, bu kadar zorlu tedaviyi sürdüren hastalar için organ naklinin artması gerektiği inancındayım" dedi.