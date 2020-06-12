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Aktüel

Erciyes’te şaşırtan görüntü

Kayseri’de Erciyes Dağı’nın bulunduğu bölgede çıkan hortum görenleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:11:21 -
Erciyes’te şaşırtan görüntü

Kayseri’de Erciyes Dağı’nın bulunduğu bölgede çıkan hortum görenleri şaşkına çevirdi.


Kentte sabah saatlerinde 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı’nın yakınlarındaki Tekir Göleti’nde sabah saatlerinde hortum oluştu. Bulutların arasından yere doğru inen hortumu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 15 dakika süren doğa olayının, herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.

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