0553 313 94 23

Erciyes'te kar voleybolu heyecanı

2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci etabı yarın Erciyes Kayak Merkezi'nde başlayacak

10 Ocak 2019 Perşembe 15:21
Erciyes'te kar voleybolu heyecanı

KAYSERİ (AA) - 2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci etabı Kayseri'de yarın başlayacak.

Erciyes Kayak Merkezi'nde kurulan voleybol kortlarında düzenlenecek organizasyon, 13 Ocak'ta sona erecek.

Organizasyona Çekya, İsviçre, İtalya, Polonya, Rusya, Romanya, Slovakya ve Türkiye'den 27 takım başvurdu. Üst üste 3. kez Kar Voleybolu Avrupa Turu'na ev sahipliği yapacak olan Erciyes'teki etap, bu yıl değişen oyun kurallarının ardından ilk kez 3x3 formatında oynanacak.

Türkiye, karşılaşmada erkeklerde 6, kadınlarda 5 takım olmak üzere 11 takım ile mücadele edecek.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 15:21
  1. Erciyes
  2. KAR VOLEYBOLU
  3. kayseri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükelçi Karlov suikastı davası
    1. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    2. TBMM Genel Kurulu
    3. Fatih Terim'e mahkemeden para cezası
    4. Akit’ten Adalet Bakanı Gül’e nezaket..
    5. YTB'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler..
    6. Nadal, Mata ve Navas'a spor ödülü
    7. Ankara'da yarın okullar tatil mi |..
    8. Kritik ziyaretin tarihi belli oldu!..
    9. ABD "Suriye'den çekiliyoruz" dedi,..
    10. Futbol: Hazırlık maçı
    11. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    12. "İçimdeki Hazine" klibini yaklaşık 2..
    13. Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a tepki:..
    14. TBMM KİT Komisyonu
    15. Aynı sokakta 5 yıl arayla işlenen iki..
    16. Hepsiburada, 2018 Kitap Alışveriş..
    17. "Bolton'ın sözleri provokatif" diyen..
    18. Mustafa Kurdaş kimdir nerelidir?
    19. Irak'ta bir gazeteci vurularak öldürüldü
    20. Van’da yarın okullar tatil mi? Van 11..
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu
    Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın belediye başkan adayı oldu

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye