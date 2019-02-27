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Erciyes'te dünya kupası heyecanı

Snowkite Dünya Kupası'nın 4. etap yarışmaları Erciyes'te yapılacak

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:08
Erciyes'te dünya kupası heyecanı

KAYSERİ (AA) - Uluslararası Kiteboard Federasyonu (IKA) tarafından düzenlenen Snowkite Dünya Kupası 4. etap yarışmalarına Erciyes Kayak Merkezi, ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 5 etapta düzenlenen Snowkite Dünya Kupası 4. etabı, 1-3 Mart'ta Erciyes Tekir Kapı'da gerçekleştirilecek. Etapta Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Türkiye'den 100'e yakın sporcu mücadele edecek.

İtalya Roccaraso'da 24 Ocak'ta start alan, 15 Şubat'ta İtalya Lago Di Resia ve 20 Şubat'ta Rusya Tolyatti ile devam eden Snowkite Dünya Kupası, Erciyes etabının ardından 15 Mart'da İsviçre Silvaplana Bernina'da gerçekleşecek organizasyon ile son bulacak.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Türkiye'nin hızla yükselen değeri Erciyes Kayak Merkezi'nin son dört yıldır gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ile dünyadaki en prestijli kış sporları merkezleri ile anılmaya başladığını belirtti.

Volkanik bir dağ olan Erciyes'in çok fazla ağaçlık alana sahip olmaması, coğrafi yapısı ve düzenli meltem akışı sebebi ile dünyadaki en iyi snowkite lokasyonlarından biri olarak bu organizasyona ev sahipliği yapacağını aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes'i muhteşem bir kayak merkezi yapmanın yanı sıra uluslararası büyük organizasyonlarla da tüm dünyada hem Erciyes'i hem de Kayseri'yi markalaştırmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar bütün global müsabakalarda ilgili federasyonlardan tam not aldık. Bu tür organizasyonlar vesilesiyle dünyada milyarlarca insanın televizyon ekranlarına Erciyes-Kayseri-Türkiye ibaresi yazdırmaktan dolayı büyük bir milli gurur yaşıyoruz."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:08
  1. Erciyes Kayak Merkezi
  2. kayseri
  3. Snowkite Dünya Kupası

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