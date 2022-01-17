Erciyes'te çığ felaketi: 1 kişi yaşamını yitirdi

Olay, saat 16.30 sıralarında Erciyes Kayak Merkezi kamp alanında meydana geldi. Erciyes'te kayak yapan Kanadalı turist Micheal Kreeft, vadilerin bulunduğu pist alanı dışına çıktı. Pist dışında kayak yapan Kreeft, kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu altta kaldı. Turistin arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kanadalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Kanadalı turistin cenazesini bulunduğu bölgeden indirerek, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Birleşmiş milletler çalışanı olduğu öğrenildi

Erciyes Kayak Merkezinde pist dışına çıktıktan sonra üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Kanadalı Micheal Kreeft'in (45), Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi olarak Gaziantep'te görev yaptığı öğrenildi. Kreeft'in ayrıca, arkadaşları Harres Yakubi ve Lukas Biedermann ile birlikte kayak yapmak için Erciyes'e geldikleri bildirildi. Kreeft'in üzerine kar kütlesinin düşmesi sonrası 2 arkadaşının yardım istemek için tesislere geldiği ve yetkililere durumu ihbar ettiği belirtildi. 2 arkadaş, Kreeft'in acı haberini aldıktan sonra birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Kanadalı turistin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderileceği öğrenildi.