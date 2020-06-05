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Aktüel

Erciyes yolu asfaltında aşınma katmanı çalışmalarına başlandı

Geçtiğimiz yıllarda standartların çok üstünde asfalt serimi yapılan Develi-Kayseri yolunun son aşaması olan aşınma katmanı çalışmasına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 17:53:23 -
Erciyes yolu asfaltında aşınma katmanı çalışmalarına başlandı

Geçtiğimiz yıllarda standartların çok üstünde asfalt serimi yapılan Develi-Kayseri yolunun son aşaması olan aşınma katmanı çalışmasına başlandı.


Üzerinden belirli bir süre geçmesi gereken aşınma katmanı için ekip ve ekipmanlarıyla seferber olan Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 km’si kalan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

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