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Ekonomi Erciyes yarıyıl tatilinde 600 binin üzerinde konuk ağırladı
Ekonomi

Erciyes yarıyıl tatilinde 600 binin üzerinde konuk ağırladı

Son yıllarda yapılan büyük yatırımlarla Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, yarıyıl tatili döneminde yerli ve yabancı 600 binin üzerinde misafir ağırladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 19:59:00 -
Erciyes yarıyıl tatilinde 600 binin üzerinde konuk ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulanan master planı kapsamındaki yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezine dönüştürülen Erciyes, yarıyıl tatili döneminde yurt içinden ve dışından yoğun talep gördü. Tatili kayak yaparak geçirmek isteyenler, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri ve doğasıyla öne çıkan Erciyes’i tercih etti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bu yıl Türkiye’de pistlerini ilk açan kayak merkezi olduklarını söyledi. Bunu master planı kapsamında kurulan güçlü karlama sistemine borçlu olduklarını vurgulayan Cıngı, “Sezon başından beri çok şükür hem yurt dışından hem de ülkemizin dört bir tarafından ailesiyle gelen misafirlerimizle güzel bir teveccüh yaşadık” dedi.

Cıngı, yarıyıl tatillerinin kış turizm yerlerinin en özel dönemleri olduğunu ve Erciyes’in kurulduğu günden beri her dönemi verimli geçirdiğini kaydetti.

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