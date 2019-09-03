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Erciyes motosiklet tutkunlarına dolu dolu bir festival yaşattı

Türkiye’nin 40 farklı ilinden yüzlerce motosikletliyi zirvede bir araya getiren Erciyes Motosiklet Festivali tamamlandı.

03 Eylül 2019 Salı 11:43
Erciyes motosiklet tutkunlarına dolu dolu bir festival yaşattı

Türkiye’nin 40 farklı ilinden yüzlerce motosikletliyi zirvede bir araya getiren Erciyes Motosiklet Festivali tamamlandı. Kayseri’ye farklı bir hava katan etkinlik Kurtalan Ekspresi konseri ile taçlandırıldı.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından Kaytur A.Ş, destekleri ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Erciyes Moto Fest 2 bin 200 metredeki Erciyes Tekir Yaylası’nda bulunan çadır kamp alanında düzenlendi. Türkiye’nin 40 farklı vilayetinden yüzlerce motosiklet tutkununun katıldığı festival ilk gün kamp ateşinin yanması ile başladı. Motosikletçiler sporun ve festivalin zirvesi Erciyes’te 3 gün boyunca konserler, yarışmalar, nefes kesen akrobasi gösterileri ve çeşitli etkinlikler ile dolu dolu bir festival geçirdi. Gündüz aktiviteleri ile keyifli zaman geçiren motosikletçiler akşamları da ateş başı eğlenceleri ile coştu.


Festivalin ikinci gününde tarih ve doğa turlarına katılarak Kayseri’yi keşfeden iki tekerliler Erciyes’in eteklerinde bulunan Hürmetçi Sazlığı’ndaki yılkı atları ile birlikte sürüş yaparak unutulmaz bir deneyim yaşadı. Katılımcılar daha sonra Erciyes turu yaptı, Tekir otoparkında nefes kesen motosiklet akrobasi gösterileri ile heyecan dolu anlara tanıklık etti. Ayrıca motosikletliler Sucukla Patla sloganıyla düzenlenen sucuk ekmek yeme yarışmasında zamana karşı en çok sucuk ekmeği yemek için yarıştı. Etkinlik boyunca çekilişlerle katılımcılara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.


Barış Manço’nun kurduğu ve Türkiye’nin en eski Anadolu rock grupları arasında yer alan Kurtalan Ekspres Erciyes Moto Fest’in finalinde sahneye çıkarak geceyi taçlandırdı. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte katılımcılar doyasıya eğlendi. Festival sonrasında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes Dağımız birçok sosyal, sportif ve kültürel faaliyet için güzel bir mecra haline geldi. Erciyes Moto Fest de bunlar arasında şehrimize kazandırdığımız güzel bir organizasyon oldu. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz bu etkinliği Kayseri’deki gönüllü motosiklet kulüplerimiz ile birlikte kusursuz bir şekilde hazırladık. Yoğun katılımla müthiş bir festivali daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanından ağırladığımız misafirlerimiz çok memnun bir şekilde şehrimizden güzel anılar biriktirerek ayrıldılar. Bu etkinliğimiz Kayseri’ye farklı bir hava kattı. İnşallah bu faaliyetimizi uluslararası boyuta taşıyarak büyütmeye gayret edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:43
  1. konser
  2. doğa
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