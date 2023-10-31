Erciyes Anadolu Holding'den eğitime büyük katkı! İmzalar atıldı

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşlarından Erciyes Anadolu Holding ile Kayseri’de mesleki eğitim veren Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji arasında Eğitim Atölyesi iş birliği protokolü imzaladı.

Eğitim atölyesi işbirliği protokolü ile öğrencilerin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanması ve mesleki eğitimlerinde uygulamalı atölyeler sayesinde yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

İşbirliği çerçevesinde mobilya ve iç mekan tasarımı bölümünde eğitim alan öğrencilerin haftada bir gün olan atölye derslerine Holding şirketleri olan İstikbal, Bellona, Mondihome, Doqu Home ve Boyser’den usta öğreticiler ve mühendisler katılacak.

Bu sayede öğrencilerin mesleki olarak deneyim kazanmalarının yanı sıra sektörün ihtiyaç duyduğu döşeme, terzi ve kenar kapama meslek elemanı ihtiyacına da katkı sağlanmış olacak.

Açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Erciyes Anadolu Holding ve marka yöneticileri ile basın mensuplarının katıldığı imza törenindeki konuşmasına yer verilen Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin, "Erciyes Anadolu Holding olarak kurumsal yatırımlarımızın yanında sektörel büyümenin de çok kıymetli olduğunu biliyor ve bu nedenle eğitime katkının geleceğe katkı olduğu inancını taşıyoruz. Genç neslin meslek sahibi olmasını ve iş hayatına daha donanımlı olarak hazırlanmasını destekliyoruz. Ülkemizin gururu gençlerimizin yanında olmaya devem edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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