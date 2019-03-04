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Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Işıklı ve Yılanlı mahalleleri yolunda bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:45
Erciş'te minibüs otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde, minibüsün çarptığı otomobildeki Abdulmecit Artan (47) hayatını kaybetti, aynı araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Erciş ilçesine bağlı Işıklı ve Yılanlı mahalleleri yolunda meydana geldi. Hüseyin Çavaş yönetimindeki  65 DS 842 plakalı minibüs, seyir halinde olan Rıdvan Artan yönetimindeki  65 DD 244 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Abdulmacit Artan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Rıdvan Artan, yolcular Hatice Ulum ve Erdem Ulum yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, minibüs şöförü Hüseyin Çavaş'ı gözaltına alırken, soruşturma sürüyor. 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:45
  1. Van
  2. Erciş
  3. trafik kazası
  4. Ölü ve yaralılar var
  5. Abdulmacit Artan

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