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Aktüel

Erciş’te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Erciş ilçesinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

2020-04-23 09:45:52 -
Erciş’te 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Erciş ilçesinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Erciş ilçesi Hayderbey Mahallesi’nde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Uyuşturucu madde arama köpeği Resif’in de katıldığı operasyonda, 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, adli soruşturma başlatıldı.

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