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’Ercişli Aşık Emrah Şöleni’nde birlik ve beraberlik mesajları

VAN (İHA) – Türkiye’nin farklı illerindeki şair ve ozanlar, Ercişli Aşık Emrah için bir araya geldiler.

01 Eylül 2019 Pazar 11:56
’Ercişli Aşık Emrah Şöleni’nde birlik ve beraberlik mesajları

VAN (İHA) – Türkiye’nin farklı illerindeki şair ve ozanlar, Ercişli Aşık Emrah için bir araya geldiler.


Erciş Yazarlar ve Şairler Derneği (ERYAŞAD) tarafından ‘Ercişli Aşık Emrah Türkü ve Şiir Şöleni’ düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda düzenlenen şölende ERYAŞAD Başkanı Gökmen Sakin’in açılış konuşması ile Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu’nun selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Sevginin ve sevdanın insanı Ercişli Aşık Emrah’ın yaptıklarıyla hala insanları bir araya getirebiliyorsa, ülkenin dört bir yanından ozan ve şairleri Erciş’e getirebiliyorsa buna sahip çıkılması ve yaşatılması gerektiğini belirten Bilmez, "Biz ne zaman sevgiden, aşktan, kardeşlikten uzaklaştıysak o zaman birbirimizin boğazına sarıldık. O yüzden İslam coğrafyasında vuran Allah-u Ekber diyor, vurulan Allah-u Ekber diyor. Çünkü sanattan, edebiyattan, şiirden uzaklaşan bir toplum ancak şiddet üretir. Onun için bizim tekrar Ercişli Emrahlara ihtiyacımız var. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından şairlerimiz, ozanlarımız Ercişli Emrah’ın açtığı yolda gitmek için Erciş’e geldiler. O ruhu yaşatmak için aramızdalar. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgiyi toplumda hakim kılmak için onlar buradalar. Gelen şair ve ozanlarımıza şahsım ve Van halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim sanata, edebiyata, resme, müziğe ilgi duyan bir gençlik yetiştirmemizi nasip eylesin” dedi.


Konuşmaların ardından ülkenin dört bir yanından gelen şair ve ozanlar Ercişli Aşık Emrah’ı türkü ve şiirlerle yad ederek birlik ve beraberlik mesajları verdiler.


Şölen, ozan ve şairlere plaket verilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:56
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