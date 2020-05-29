  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erciş Belediyesi camileri dezenfekte etti

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 11:06:49 -
Erciş Belediyesi camileri dezenfekte etti

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından bugün Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak camilerde dezenfekte çalışması yapıldı.


Cuma namazında Erciş İlçe Müftülüğünce belirlenecek açık alanlarda sosyal mesafe kuralına uyularak Cuma namazları eda edilecek. Namazlarını eda edecek vatandaşlar; maske takarak ve yanlarında getirecekleri seccadelerde namazlarını eda edebilecek. İkindi namazıyla birlikte aynı kurallar çerçevesinde cami içlerinde cemaatle namaz kılınabilecek. Erciş Belediyesi ekipleri de kılınacak namaz öncesinde camileri dezenfekte ederek ibadete hazır hale getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı