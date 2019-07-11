Ercik: "15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin adıdır"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, "Aziz milletimiz, 15Temmuz’da bir kahramanlık destanı yazmıştır. Cesareti, dirayeti ve mücadelesiylebu topraklarda Çanakkale ruhunun halen diri olduğunu göstermiştir” dedi.

Ercik, ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada,geçmişi kahramanlarla dolu bir millete diz çöktürmeye çalışan hainlerin, milli iradekarşısında yenilgiye uğradığını söyledi. 15 Temmuz zaferinin büyük bir fedakarlığıneseri olduğunu vurgulayan Ercik, "Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gecetanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur.Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gecede aziz milletimiz,cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun ve KuvayıMilliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

FETÖ’nün hain darbe girişimi sırasında milletin üzerine düşen görevi eksiksizyerine getirdiğini kaydeden Ercik, "Halk vatanını, milletini, namusunu korumak içingözünü kırpmadan meydanlara indi. Geçmişi kahramanlarla dolu bir millete dizçöktürmeye çalışan hainler, milli irade karşısında yenildiler. Aziz milletimiz o geceoynanan oyunun farkındaydı. Hain darbe girişimine karşı milletimiz, sokaklardacanını feda ederek direndi. Milletimize darbelerle bedeller ödetmeye çalışanlarınplanları altüst oldu. O hainler kendi planlarında boğuldular. 15 Temmuz, demokrasiadına verilen mücadelenin adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmazkılmıştır" ifadelerini kullandı.

“Vatanını seven herkes meydanlardaydı”

15 Temmuz gecesi Türk milletinin dünyaya demokrasi dersi verdiğinin altını çizenErcik, şöyle devam etti; "81 milyon tek yürek olarak hain darbe girişimini bertarafedip o gece tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. 15 Temmuz, demokrasi adınaverilen mücadelenin adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmazkılmıştır. Söz konusu vatan olduğunda aziz milletimiz Kurtuluş Savaşı ve ÇanakkaleSavaşında olduğu gibi üzerine düşen görevi her zaman yerine getirmiş ve getirmeyedevam edecektir. Türk milleti, vatanına göz dikenlere demokrasi ile karşılık vermiş,hain planları başlarına yıkmıştır. Tanka, tüfeğe karşı milli iradesini ortaya koyarakmücadele eden milletimiz, tüm dünyaya ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu

göstermiştir. ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, 15 Temmuz hain darbegirişimini bir kez daha kınıyor, demokrasi uğruna gözünü kırpmadan şahadetşerbetini içen tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı hayırlı ömürlerdiliyorum."