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Aktüel Erbil'de Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği'nin kuruluşunun 28. yılı kutlandı
Aktüel

Erbil'de Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği'nin kuruluşunun 28. yılı kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:14:28 -
Erbil'de Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği'nin kuruluşunun 28. yılı kutlandı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği'nin kuruluşunun 28. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen parti yetkilileri, Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Müslüm Kasapoğlu ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği'nin Türkmen siyasetinde her zaman aktif bir rolü olduğunu ve bu rolün bugün de aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

Öğrenci Birliği'nin Irak çapında projeler yürüttüğünü kaydeden Maruf, bu projelerden en önemlisinin, Türkmen öğrencilerin Türkiye'de aldığı eğitimlerin desteklenmesi olduğunu belirtti.

- "Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği, Türkmen gençlerin aydınlatılmasında büyük katkı sunuyor"

Maruf, Öğrenci Birliğinin Türkmen öğrencileri bir araya getiren önemli bir organizasyon olarak görev yaptığına dikkati çekerek, "Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği, Türkmen gençlerin Türkmen siyaseti ve varlığı konusunda aydınlatılmasında büyük bir katkı sunuyor." ifadesini kullandı.

Türkmen Bakan, Irak'taki Türkmen gençlerin beklentilerinin, Türkmenlerin ülkede en iyi şekilde temsil edilmesi ve siyasi, kültürel ve milli varlıklarının korunması olduğunu kaydetti.

Bugünün Irak'taki Türkmen öğrenci hareketi için önemli bir tarih olduğunu vurgulayan Maruf, Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği'nin kuruluşunun 28. yılı vesilesiyle Türkmeneli bölgesindeki tüm Türkmen öğrencilere başarılar diledi.

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Kasapoğlu da Genel Merkezi Kerkük'te bulunan Birliğin, tüm Türkmeneli'nde büroları olduğunu kaydetti.

Kasapoğlu, Birliğin ortaokul, lise ve üniversitelerde teşkilatları bulunduğunu, kültürel ve spor faaliyetlerinin yanı sıra kurslar da düzenlediklerini dile getirdi.

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