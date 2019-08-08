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Erbil saldırısının planlayıcıları öldürüldü

Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla öldürüldü.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
Erbil saldırısının planlayıcıları öldürüldü

Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
  1. Hacı Kurhan
  2. Metin Akgün

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