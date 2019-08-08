Erbil saldırısının planlayıcıları öldürüldü Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla öldürüldü.

Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi Ayrıntılar geliyor...

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