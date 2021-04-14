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Dünya Erbil Havalimanı vuruldu!
Dünya

Erbil Havalimanı vuruldu!

IKBY Güvenlik Ajansı, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2021-04-14 22:44:00 - 2021-04-14 23:07:36
Erbil Havalimanı vuruldu!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik füze saldırısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

IKBY Güvenlik Ajansına bağlı anti terör güçleri, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, en az bir füzenin Erbil Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını açıkladı.

IKBY İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında, Erbil Uluslararası Havalimanı çevresinde bir patlama sesi duyulduğunu kaydetti.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve yakında patlamayla ilgili daha fazla bilgi paylaşılacağı belirtildi.

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Yorumlar

Erbil Havalimanı vuruldu!

Kime? Türkan Şoray' a mı? Yaşlandı ama artık o!
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kandil

flightradar24'de tb2'ler kandil yolunda, musul, erbil uszerinde iha/sihalar var
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