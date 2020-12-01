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Aktüel Erbil Başkonsolosu Karaçay: "Sincar'da önemli olan PKK'nın mevcudiyetinin sona erdirilmesidir"
Aktüel

Erbil Başkonsolosu Karaçay: "Sincar'da önemli olan PKK'nın mevcudiyetinin sona erdirilmesidir"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:33:58 -
Erbil Başkonsolosu Karaçay: "Sincar'da önemli olan PKK'nın mevcudiyetinin sona erdirilmesidir"

ERBİL (AA) - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak'taki Ezidilere her türlü insani yardımı sunmaya devam edeceklerini belirterek, Ezidilerin bölgesine konuşlanan ve buradaki halka zulmeden terör örgütü PKK'nın mevcudiyetinin sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Ezidilerin yeni seçilen dini lideri Ali İlyas'ı tebrik etmek için Duhok'un Şeyhan ilçesini ziyaret eden Karaçay, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sincar'daki Ezidilerin terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırılarının ardından Duhok'a sığındığını hatırlatan Karaçay, söz konusu Ezidilerin terör örgütü PKK ve uzantıları nedeniyle hala evlerine dönemediğini ifade etti.

PKK'nın bölgeden atılması gerektiğinin altını çizen Karaçay, "Ancak bundan sonra Ezidilerin evlerine dönebileceği kanaatindeyiz. Temennilerimiz de bu yönde. Yine dile getiriyorum; temennimiz Ezidilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine dönebilmeleridir." dedi.

Karaçay, şunları kaydetti:

"Sincar'da da önemli olan PKK'nın mevcudiyetinin ne şekilde olursa olsun sona erdirilmesidir. PKK ve çeşitli isimlerdeki uzantıları bölgedeki sorunların kaynağıdır. Şu ana değin bu kadar Ezidinin evlerine dönememesinin nedeni terör örgütü PKK'nın oradaki mevcudiyeti ve yaptıkları zulümlerdir."

Karaçay, Türkiye Cumhuriyeti'nin din, dil, etnik köken gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine insani yardımlar ilettiğini, kendilerinin de zaman zaman Ezidileri ziyaret edip çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Gazetecilerin, Türkiye'nin PKK'nın Sincar'dan atılması için Erbil ile Bağdat arasında yapılan Sincar Anlaşması'nı destekleyip desteklemediğine ilişkin sorusuna Karaçay, "Amacına uygun bir şekilde gerçekleştirip PKK'nın oradaki varlığını sonlandıracaksa elbette destekliyoruz." yanıtını verdi.

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