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Gündem Erbaş'tan İslam düşmanı Wilders'e tepki
Gündem

Erbaş'tan İslam düşmanı Wilders'e tepki

Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri İslam düşmanı Geert Wilders'in Twitter'daki Ramazan ayı ve Müslümanları hedef alan paylaşımına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 04:01:00 -
Erbaş'tan İslam düşmanı Wilders'e tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'ın Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı, uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, Wilders'ın paylaşımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Erbaş, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak aklı selim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."

 

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