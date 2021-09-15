Erbaş üzerinden İslâm karşıtlığı

Hakkı Bilir İstanbul

Türkiye’deki huzur ve barış ortamını hedef alan zilletin bileşenleri Diyanet üzerinden kirli bir operasyon yürütüyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın açıklamalarını bağlamından koparmak için ters takla attıranlar, toplumu manipüle etmeye çalışıyor. Diyanet’in İslam’ın emir ve yasaklarını hutbelerde anlatmasını bile hazmedemeyenler, 28 Şubat sürecini andıran bir gazetecilik faaliyetiyle sosyolojik bir mühendislik yürütüyor. Seküler kavramlar üzerinden terminoloji geliştiren zilletin bileşenleri toplumun bir kesimini korkuturken diğer kesiminin de değerlerini aşağılıyor. STK temsilcileri ise Diyanet üzerinden yürütülen operasyona dikkat çekiyor.

Mesele diyanet değil İslâm

Marjinal sekülerlerin dertlerinin İslam olduğunu belirten Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, şunları dile getirdi: “Mesele Diyanet değil. İslami söylemleri hedef alıyorlar. Bunu da dolaylı yoldan yapıyorlar. Diyanet, İslam’ı anlatınca sorun oluyor. Diyanet’i yıpratma, İmam Hatip okullarına düşmanlık vesaire. Bunlar İslam düşmanlığının dolaylı tezahürleri. İslami kimliği sıfırlama mücadelesi veriyorlar. Diyanet’i hedef alanlar caminin içine neden karışıyor ki. Diyanet’in söylemleri İslam’ın emirlerine göre yaşamak isteyenler için. Sizi kapsamıyor ki. İnanmıyorsan inanlara karışma. İnananların hayatını kısıtlamaya kalkma.”

Manipülasyon yapıyorlar

İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt da, şunları söyledi: “Diyanet’in söylemlerinden rahatsız olanlar çarpıtma yoluna gidiyor. Aleyhinde çok ciddi kampanyalar düzenleniyor. Diyanet’in dini söylemlerde bulunması, Müslümanların hayatını ilgilendiren meselelerde görüş beyan etmesi kuruluş felsefesiyle doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla Diyanet üzerinden bir algı operasyonu yürütmeye çalışmak asla doğru değildir. Son dönemde meselesinin sadece Diyanet olmadığını da anlıyoruz. Diyanet’in temsil ettiği değerlerden rahatsızlar. Manipülatif saldırılara prim vermemeliyiz.”

İnsan haklarına saldırı

Bu söylemlerin bir mühendislik operasyonunun parçası olduğunu kaydeden İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş ise, şu değerlendirmede bulundu: “Diyanet’in susmasını ve halkın tamamına yakını Müslüman olan bir ülkede dini konularda fikir beyan etmesinin engellenmesini istemek en temel insan hakları ihlalidir. Açıklamalarını çarpıtanlara ve yapay bir korku havası oluşturmaya çalışanlara dikkat etmeliyiz. Diyanet hangi konuda ağzını açsa oradan yaygara koparıyorlar. İstiyorlar ki Diyanet İşleri Başkanı hiç konuşmasın. Bunu yaparken de suni gündem tartışmaları oluşturuyorlar. Ülkenin enerjisini boş yere harcıyorlar. İnsanlarımız arasına nifak tohumları ekmeye çalışıyorlar.”

