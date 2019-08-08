0553 313 94 23

Erbaş, Mekke'de kafile başkanlarıyla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'a İntikal ve Arafat'tan Dönüş Planlama ve Koordinasyon Toplantısı'nda kafile başkanlarıyla bir araya geldi

08 Ağustos 2019 Perşembe 20:55
Erbaş, Mekke'de kafile başkanlarıyla buluştu

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'a İntikal ve Arafat'tan Dönüş Planlama ve Koordinasyon Toplantısı'nda kafile başkanlarıyla buluştu.

Arafat öncesi Mekke'deki Hac İdare Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kafile başkanlarıyla bir araya gelen Erbaş, hac organizasyonunda her geçen yıl hizmetlerinin ve başarılarının arttığını söyledi.

Erbaş, hac yolculuğunun hacı adaylarının hayatına değer katması, kalıcı izler bırakması için var güçleriyle çalışmalarının başlıca sorumlulukları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Unutmayalım ki ekibinizde bulunan herkese karşı samimiyet, iyi niyet ve gayretle, motive ve rehberlik edici bir tutum takınarak istişareyi merkeze alan bir koordinasyon ve iletişim içinde olmak hem müşkilimizi asan eyleyecek hem de manevi açıdan bereketli bir ibadet ortamı oluşturacaktır. Her birinizin bu doğrultuda bir coşku, samimiyet ve özveriyle üstlendiğiniz görevi layıkıyla gerçekleştireceğine Allah'ın izniyle inancım tamdır. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz daha güzel hizmetlere vesile olacaktır."

Haccın, tebliğ açısından en büyük imkan olduğunu dile getiren Erbaş, "Yormadan, usandırmadan hac süresinin tamamını bilgi ve tebliğ için fırsata çevirmek bizler için önemli bir yükümlülüktür." ifadesini kullandı.

- "Ülfet ve muhabbet bu toprakların bereketidir"

Başkan Erbaş, kafile başkanlarının hac için kutsal topraklara gelen hacı adaylarının bu kısa süre zarfında dahi gönlünü fethedeceklerine inandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ömründe belki de bir daha buraları dünya gözüyle göremeyecek olanların anlatılmaz yaşanır bu tecrübesini unutulmaz kılacak değerli bir makamdasınız. Ülfet ve muhabbet hakikaten bu toprakların bereketidir. İnşallah hepiniz deruhte ettiğiniz bu ulvi vazifeyi en güzel şekilde ifa edip hacılarımızın hayatının geri kalanında şuur ve istikamet noktasında kalıcı izler bırakacaksınız. İlk tanışma toplantınızda başlayıp Arafat kucaklaşmasıyla zirveye çıkacak bu uhuvvet neticesinde onlar sizi her vesileyle hatırlayacaklar, arayıp soracaklar; en önemlisi size her daim dua edecekler. Kulun ve Cenabıhakk'ın razı olduğu bundan daha kazançlı bir iş olabilir mi?"

- "Kafile başkalarımızın özverisi hayati öneme sahip"

Erbaş, hac organizasyonunda en çok özveri isteyen görevlerden birinin de kafile başkanlığı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bunun için Başkanlığımız kafile başkanları seçiminde büyük titizlik göstermektedir çünkü hem hac yolcularının ibadetlerini eksiksiz yapmaları hem de hac organizasyonunun başarılı olması açısından kafile başkalarımızın büyük bir özveri ile çalışmaları hayati öneme sahiptir. Zira kafile başkanlığı hem organizasyon hem de hacı adaylarımızla iç içe bir görevdir. Dolayısıyla kafile başkanı, organizasyonun yürütülmesini sağlayan ve maiyetindekileri en iyi şekilde yöneten idarecidir. İslam'ın temel ilke ve değerlerini nebevi metotla anlatan bir hatip, haccı irşada dönüştüren bir tebliğcidir."

Kafile başkanlarının hac organizasyonunda çok büyük bir sorumluluk taşıdıklarının altını çizen Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu sorumluluğun gereği olarak hacılarımızın hac menasikini eksiksiz yerine getirmeleri için din görevlilerimiz ve irşat sorumlumuzla üst düzey bir seferberlik ilan etmeliyiz. Nitekim sizlerden her bir hacı adayımıza yönelik Arafat, Müzdelife, Mina, Cemerat, Kurban ve Ziyaret Tavafı gibi hususlarda dört başı mamur, eksiksiz bir bilgilendirme ve rehberlik yapmanızı istiyorum."

- Arafat'la ilgili bilgilendirme

Toplantıda, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Arafat'ta ve ondan sonraki süreçlerde yapılacak ibadetlerle ilgili bilgiler aktardı.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü ve Hac İdare Merkezi Başkanı Remzi Bircan da hac organizasyonunda görev alan kafile başkanları ve din görevlilerine, Arafat'a intikallerin ve Arafat'tan inişlerin sorunsuz bir şekilde sağlanması konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Bircan Arafat'a intikal ve dönüşlerin nasıl olacağını, Müzdelife'de hacıların hangi noktalarda vakfe yapacaklarını ve şeytan taşlamaya giderken hangi güzergahların kullanılacağını harita üzerinden anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:55
  1. Ali Erbaş
  2. Diyanet
  3. HAC2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Babacan'dan 'yeni parti' açıklaması: Kısa zamanda...
    1. Ali Babacan'dan 'yeni parti'..
    2. Suriyeli Öğretmenler İçin Türkçe..
    3. Tanker otoyolda yandı, alevler ağaçlık..
    4. Erbaş, Mekke'de kafile başkanlarıyla..
    5. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    6. Manchester City, Carson ile anlaştı
    7. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme..
    8. "Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir..
    9. Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Japonya..
    11. Sarsıntılara yenik düşen ev adeta..
    12. Partizan-Yeni Malatyaspor
    13. Denizli'deki deprem
    14. Taliban'ın üst düzey yöneticileri..
    15. TFF, 18 kulübe daha Ulusal Kulüp..
    16. Niyazi Koluş'un yeni kitabı ''Aşk,..
    17. Karşıya geçerken kamyonun çarptığı..
    18. Gaziantep'te 2 tır çarpıştı: 3 yaralı
    19. Sessegnon, Tottenham'da
    20. Yemen'de meşru yönetim ile BAE..
    21. Düzce'deki selin izleri siliniyor
    22. Kocaeli Kurban Bayramı namazı saat..
    23. Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan Baykar..
    24. "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram..
    25. Didim’de denizde ve karada 128 göçmen..
    26. İlknur Birsel Büyükakça: Süresiz..
    27. Carroll, Newcastle United'a döndü
    28. İş Bankası'ndan ekonomiye 405,2 milyar..
    29. Ürdün "İsrail'in yeni konut inşa..
    30. AKUT açılımı nedir? AKUT depremde..
    İYİ Parti'de deprem! Vekil makam odasını boşalttı
    İYİ Parti'de deprem! Vekil makam odasını boşalttı
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!