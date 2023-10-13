  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bursa'da 500 milyon liralık arazi vurgunu iddiası

Sosyal medya çok büyük tuzak… Dikkat, bu linklere tıklayan yandı!

Dünyada ilk kez İsrail mi ABD mi yapacak diye bekleniyordu! Selçuk Bayraktar paylaştı! TB3 ilk koşu testini başarıyla tamamladı

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi

İsrail Filarmoni Orkestrası'nın İstanbul konseri iptal edildi

Ahmet Hakan’dan, çok konuşulacak “Tayyip Erdoğan” çıkışı! “En başta söyledim, yine söylüyorum” deyip duyurdu

Deprem bile yıkamayacak! Yeni evlerin yapımında müthiş teknoloji

Senin ağzın ne söylüyor böyle İsmail! CHP amigosu Saymaz’dan, Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! Yok artık

Türkiye’ye milyonları getiren İngiliz devinden olay karar! Tamı tamına 257 uçak sipariş ettiler

Çok sahtekâr, yalancı, ikiyüzlü, sırtlan sürüsü bunlar! Tüh sizin suratınıza
Dünya Erbaş: 'İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü!'
Dünya

Erbaş: 'İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü!'

Yeniakit Publisher
2023-10-13 15:49:00 -
Erbaş: 'İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü!'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Müslüman coğrafyasının bağrına bastığı topraklarda Müslümanlara yönelik her türlü zulmü reva gördüğünü belirterek, “Yaklaşık bir asır kadar önce Filistin topraklarında barış ve huzura son verilerek, fitne ve zulmün tohumları ekildi. Barışın yurdu bu topraklara girdiği günden bu yana uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak, büyük bir kaos oluşturdu. İsrail, bir Filistin şehri olan Gazze’yi yıllardır dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Müslüman coğrafyasının bağrına bastığı topraklarda Müslümanlara yönelik her türlü zulmü reva gördüğünü belirterek, “Yaklaşık bir asır kadar önce Filistin topraklarında barış ve huzura son verilerek, fitne ve zulmün tohumları ekildi. Barışın yurdu bu topraklara girdiği günden bu yana uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak, büyük bir kaos oluşturdu. İsrail, bir Filistin şehri olan Gazze’yi yıllardır dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu Akyazı Mahallesi’nde bulunan Akyazı Uhud Camii’nde hutbe iradında bulundu. Hutbede İsrail’in Gazze’ye yaptığı zulme dikkat çeken Erbaş, burada dünyanın en tahrip edici bombalarının altında masum çocukların, kadınlar ve insanların hedef gösterildiğini söyledi. Erbaş, “Yüce dinimiz İslam, barış, esenlik, adalet ve merhamet dinidir. İslam’a göre bütün insanlar, din, can ve mal dokunulmazlığına sahiptir. Rahmet elçisi olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz (S.A.S.), savaşın da bir ahlakı ve hukuku olduğunu tüm dünyaya öğretmiştir. Allah Resulü (S.A.V.), savaşta dahi olsa kadınlara, yaşlılara, çocuklara, mabetlere, hatta bitki ve hayvanlara asla zarar verilmemesini emretmiştir. Müminlerin bayramı olan bu mübarek cuma gününde yine yüreklerimiz buruk, gönüllerimiz ise mahzundur. Hz. Ömer’in özgürleştirdiği ve barış yurduna dönüştürdüğü Kudüs’te, Filistin’de yine masum canlar hayattan koparılmaktadır. Mümin kardeşlerimiz yerlerinden ve yurtlarından edilmektedir. Dünyanın en tahrip edici bombaları altında masum çocukların, kadınların, eli silahsız insanların ve yaşlıların feryatları, vicdanı ve insafı olan herkesi derinden yaralamaktadır” ifadelerine yer verdi.

“İsrail, Müslüman coğrafyanın bağrına saplanan paslı bir hançer gibi işgal ettiği topraklarda Müslümanlara zulmün her çeşidini reva gördü”

İsrail’in Mescid-i Aksa’nın dokunulmazlığını ihlal ettiğini belirten Erbaş, “Yaklaşık bir asır kadar önce Filistin topraklarında barış ve huzura son verilerek, fitne ve zulmün tohumları ekildi. İsrail, Müslüman coğrafyanın bağrına saplanan paslı bir hançer gibi işgal ettiği topraklarda Müslümanlara zulmün her çeşidini reva gördü. Barışın yurdu bu topraklara girdiği günden bu yana uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak, büyük bir kaos oluşturdu. Bunu destekleyen güçler ve destekler, insanlığın en kadim şehirlerinden biri olan ve ilahi dinlerin kutsal kabul ettiği Kudüs’ün saygınlığına halel getirdi. İlk kıblemiz ve kutsal mabedimiz olan Mescid-i Aksa’nın dokunulmazlığını ihlal etti” dedi.

“İsrail, bir Filistin şehri olan Gazze’yi yıllardır dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürmüştür”

Hutbesinde dünyada savaş, işgal ve küresel krizlerin arttığını, İsrail’in de Gazze’yi adeta dünyanın en büyük açık hapishanesine dönüştürdüğünü söyleyen Erbaş, “Maalesef bugün dünyamız savaşlar, işgaller ve küresel krizlerle kuşatılmış vaziyettedir. Bu vahim durumun bedelini ise en çok zayıflar, mazlumlar ve çocuklar ödemektedir. İşte Filistin ve Gazze’de yaşananlar bunun en açık örneğidir. İsrail, bir Filistin şehri olan Gazze’yi yıllardır dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürmüştür. Abluka altına aldığı Gazzeli kardeşlerimizin en temel ihtiyaçlarını temin etmelerine bile engel olmaktadır. Kardeşlerimiz yerinden ve yurdundan edilmiştir. Mal ve mülkleri haksız bir şekilde ellerinden alınmıştır. Onlara hiçbir şekilde hayat hakkı tanınmamıştır. Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topyekûn bir halk korkunç silahlarla, bombalarla katledilmiştir. Gazze’de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine, Filistinli Müslümanlara destek olunması gerektiğine dikkat çekti. Erbaş, şunları söyledi:
“İnşallah yüreklerimiz İslam için toplu vursun, Kur’an için toplu vursun, kardeşliğimiz için toplu vursun, Müslümanların her yerde ve her zaman birliği ve beraberliği için toplu vursun. Mehmetçiğimiz ve şanlı ordumuz, peygamber ocağı askerlerimiz, şanlı ordumuz karada, denizde ve havada yurt içinde ve sınır ötesinde düşmanla, terörle ve terör gruplarının arasındaki güçlerle mücadele ederken, onların başarısı için yüreklerimiz toplu vursun. Buna çok ihtiyacımız var. Geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyacımız var. Atalarımız cephelerde savaşarak bu toprakları kanlarıyla yoğurdu ve bize emanet etti.”
Erbaş, hutbe iradının ardından dua okuyarak, cuma namazını kıldırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Vuslat Derneği Gazze için Acil Yardım Seferberliği başlattı!
Vuslat Derneği Gazze için Acil Yardım Seferberliği başlattı!

Aktüel

Vuslat Derneği Gazze için Acil Yardım Seferberliği başlattı!

Vuslat Derneği Gazze için Acil Yardım Seferberliği başlattı!
Vuslat Derneği Gazze için Acil Yardım Seferberliği başlattı!

Aktüel

Vuslat Derneği Gazze için Acil Yardım Seferberliği başlattı!

İsrail zulmü devam ediyor! Kudüs’ten Gazze’ye destek Müslümanlar Kudüs sokaklarında
İsrail zulmü devam ediyor! Kudüs’ten Gazze’ye destek Müslümanlar Kudüs sokaklarında

Gündem

İsrail zulmü devam ediyor! Kudüs’ten Gazze’ye destek Müslümanlar Kudüs sokaklarında

İsrail zulmü devam ediyor! Kudüs’ten Gazze’ye destek Müslümanlar Kudüs sokaklarında
İsrail zulmü devam ediyor! Kudüs’ten Gazze’ye destek Müslümanlar Kudüs sokaklarında

Gündem

İsrail zulmü devam ediyor! Kudüs’ten Gazze’ye destek Müslümanlar Kudüs sokaklarında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "Gazze" hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş “Gazze” hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyuruldu

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş “Gazze” hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "Gazze" hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş “Gazze” hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyuruldu

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş “Gazze” hamlesi! Az önce tüm dünyaya duyuruldu

{relation id:1795416 slug:'isgalciler-saldiri-oncesi-gazzeye-havadan-bildiri-gonderdi'}

{relation id:1795416 slug:'isgalciler-saldiri-oncesi-gazzeye-havadan-bildiri-gonderdi'}

{relation id:1795374 slug:'vuslat-dernegi-gazze-icin-acil-yardim-seferberligi-baslatti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akaryakıt fiyatlarına zam uyarısı: fiyatları altüst edecek gelişme! Akaryakıtta son durum: Benzin, motorin fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına zam uyarısı: fiyatları altüst edecek gelişme! Akaryakıtta son durum: Benzin, motorin fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) flaş bir açıklama yaparak Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerginliklerin petrol piyasasını etkileyebileceği..
Muhalefette seviyesizlik diz boyu! MOSSAD ifadesi kızıştırdı: Ümit Özdağ'dan Davutoğlu'na 'beyinsiz' göndermesi
Siyaset

Muhalefette seviyesizlik diz boyu! MOSSAD ifadesi kızıştırdı: Ümit Özdağ'dan Davutoğlu'na 'beyinsiz' göndermesi

İsrail-Filistin savaşının başladığı günden itibaren kendisine yakın hesaplardan İsrail propagandası yapılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit..
İslam ülkeleri kınamakla yetinirken küffar İsrail'i ziyaret için birbiriyle yarışıyor!
Dünya

İslam ülkeleri kınamakla yetinirken küffar İsrail'i ziyaret için birbiriyle yarışıyor!

ABD Savunma Bakanı'nın yarın İsrail'i ziyaret edeceğinin açıklanmasından sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23