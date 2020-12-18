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Aktüel Erbaş "Göç ve Aile Temalı Resim Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu
Aktüel

Erbaş "Göç ve Aile Temalı Resim Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu

"Göçmenlerin cami ve mescitlere teşvik edilerek milletimizle omuz omuza saf tutmaları, gönüller arasındaki ülfet, muhabbet ve kaynaşmayı pekiştireceği gibi bu kardeşlerimizin toplumumuza uyumunu da kolaylaştıracaktır" - "Milletimiz, büyük bir özveri, fedakarlık ve cömertlikle her dönemde gelen kardeşlerimizi misafir etmiş, insanlık sınavını yine başarıyla geçmiş ve modern dünyaya bir kez daha ders vermiştir"

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:23:59 -
Erbaş "Göç ve Aile Temalı Resim Yarışması Ödül Töreni"nde konuştu

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Göçmenlerin cami ve mescitlere teşvik edilerek milletimizle omuz omuza saf tutmaları, gönüller arasındaki ülfet, muhabbet ve kaynaşmayı pekiştireceği gibi bu kardeşlerimizin toplumumuza uyumunu da kolaylaştıracaktır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Göç ve Aile Temalı Resim Yarışması" sonuçlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi düzenlenen ödül töreninde konuştu.

Yarışmanın, göçmenler hakkında toplumsal farkındalığın artırılması, göçmenler ile toplum arasındaki sosyal uyuma katkıda bulunulmasına imkan tanıdığını belirten Erbaş, "Bu yarışma katılımcıların göç olgusunun olumlu-olumsuz yönlerine dikkat çekmelerine ve ülkemizin göçmenler konusunda sergilediği takdire şayan tutumu ile insanlığa örnekliğini ifade etmelerine imkan sunulması, toplumun temel yapı taşı olan ve geleneğimizde çok önemli bir yer tutan aile kurumunun ehemmiyetine dikkat çekilmesi düşüncesiyle gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Milletimiz insanlık sınavını yine başarıyla geçmiştir"

İlk göç hareketinin Hz. Adem ile eşi Hz. Havva'nın cennetten dünyaya yolculuğuyla başladığını aktaran Erbaş, o gün itibarıyla yeryüzünün, ebedi cennetini arayan insanoğlu için "zorluklarla dolu çetin bir imtihan yurdu" ve bir gün üzerinden göçüp gideceği geçici bir diyar olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu topraklarının tarih boyunca göçmen diyarı olduğuna işaret eden Erbaş, "Milletimiz, büyük bir özveri, fedakarlık ve cömertlikle her dönemde gelen kardeşlerimizi misafir etmiş, insanlık sınavını yine başarıyla geçmiş ve modern dünyaya bir kez daha ders vermiştir. Türkiye bugün 190 farklı ülkeden yaklaşık beş milyon göçmene ensar olmaktadır, ev sahipliği yapmaktadır." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının insanın bulunduğu her yerde hizmet sunduğunu kaydeden Erbaş, başkanlık olarak göçmenlerin de manevi sorumluluklarını taşıdıklarına, Kur'an kurslarında ve çeşitli mekanlarda sahih dini bilgi ile buluşmaları, zararlı ve istismarcı yapılardan korunmaları, toplumla barışık ve uyumlu yaşamaları konusunda göçmenler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini aktardı. Erbaş, şöyle devam etti:

"Göçmenlerin vaaz, hutbe, sohbet, ders halkaları gibi cami odaklı din hizmetlerine ulaşımı, diğer ibadet ve manevi danışmanlık hizmetlerinden istifade edebilmeleri başkanlığımızın üzerinde hassasiyetle durduğu konulardır. Bu doğrultuda göçmenlerin cami ve mescitlere teşvik edilerek milletimizle omuz omuza saf tutmaları, gönüller arasındaki ülfet, muhabbet ve kaynaşmayı pekiştireceği gibi bu kardeşlerimizin toplumumuza uyumunu da kolaylaştıracaktır."

- Dereceye girenlere para ödülü verildi

Yarışmada dereceye girenleri açıklayan Erbaş, İstanbul'dan Damla Akıncı'nın birinci, Kocaeli'den Elif Sena Yavuz'un ikinci, Konya'dan Ravza Nur Kantar'ın ise üçüncü olduğunu bildirdi.

Dereceye girenlerden birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin ve mansiyon ödülü almaya hak kazananlara da 1000 lira para ödülü verildi.

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