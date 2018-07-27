Erbaş: Dinin istismar edilmesine engel olmalıyız!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, iller buluşması ve Hafızlık İcazet Merasimi için geldiği Rize'de, Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Erbaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milleti ve Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlığa verdiği önemi dile getirdi.

Türkiye'de 1975 yılından bugüne sınava girmiş, belgeli hafız sayısının 150 bine yaklaştığını belirten Erbaş, "Gönül ister ki, sayı daha da artsın. İnşallah hafızlık konusundaki bu başarı Kur'an'ı anlama, onu hayatımıza yansıtma, Kur'an'ı bir ömür geçirme noktasında da gelişir. Amacımız budur." diye konuştu.

Erbaş, Kur'an kurslarında hafızlıkla birlikte "İnancım", "İbadetim", "Ahlakım" ve "Peygamberim" başlıkları altında din eğitimi vermeye çalıştıklarını belirterek, "Vermiş olduğumuz din eğitiminde sahih dini bilgiye önem veriyoruz. Bu da Kur'an ve sünnet ilkeleri doğrultusunda verilen bir eğitimdir. Özellikle dinin istismar edilmesine engel olmak için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir mücadele içerisindeyiz. Bunun yolu da Kur'an kurslarından, imam hatip liselerinden ve ilahiyat fakültelerinden geçmektedir. Doğru dini bilgi ile milletimizi, gençlerimizi donatırsak inşallah daha güzel noktalara doğru ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaz Kur'an kurslarına ilginin yüksek olduğuna işaret eden Erbaş, "Ülkemiz genelinde 4 milyona yakın çocuğumuz gencimiz yaz Kur'an kursu, camilerde Kur'an ile buluştular, din eğitimi ile buluştular. Bu, bizim için çok değerli. Hem nitelik hem de nicelik olarak ileriye dönük daha güzel çalışmalar yapacağız." dedi.

Vali Bektaş ise Diyanet İşleri Başkanlığının önemli görevleri yerine getirdiğini vurgulayarak, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Erbaş ve Bektaş ziyaret anısına birbirlerine hediye sundu.

Erbaş, Valiliği ziyaretinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman ile görüştü.