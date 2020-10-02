Erbaş, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı Ayasofya’dan başlattı

Kur’an tilaveti ile başlayan törende konuşan Erbaş, camilerin bilgiyi hayata, ibadeti ahlaka dönüştüren ve varlık alemine hakikat penceresinden bakmayı öğreten kadim mektepler olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Din adına konuşan herkes hakikate bağlı kalmak zorundadır. İnsanların cehaletinden ve dini bilgi yetersizliğinden nemalanmak suretiyle dini kavramları bağlamından kopararak kendi menfaat ve emelleri doğrultusunda kullanan din istismarcılarıdır. Ticari gaye ön plana çıkıyorsa orada din istismarı vardır. “



Ezanlar sesten bayrak



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, camilerin Allah’ın evi, ezanın da dinin, maneviyatın, medeniyetin, hürriyetin sesten bayrağı olduğunu vurgulayarak, “Yeniden kavuştuğumuz bu ulu mabedin sütunlarının taşıdığı yükten, çok daha ağır bir yükü taşımaya talip olanların, ferasetleri, güçleri, takvaları daim olsun” dedi.