  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erbaş, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı Ayasofya’dan başlattı
Aktüel

Erbaş, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı Ayasofya’dan başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen, “Cami ve İlim” temasının işleneceği “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nın açılışı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın da katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:36:00 -
Erbaş, ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı Ayasofya’dan başlattı

Kur’an tilaveti ile başlayan törende konuşan Erbaş, camilerin bilgiyi hayata, ibadeti ahlaka dönüştüren ve varlık alemine hakikat penceresinden bakmayı öğreten kadim mektepler olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Din adına konuşan herkes hakikate bağlı kalmak zorundadır. İnsanların cehaletinden ve dini bilgi yetersizliğinden nemalanmak suretiyle dini kavramları bağlamından kopararak kendi menfaat ve emelleri doğrultusunda kullanan din istismarcılarıdır. Ticari gaye ön plana çıkıyorsa orada din istismarı vardır. “

Ezanlar sesten bayrak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, camilerin Allah’ın evi, ezanın da dinin, maneviyatın, medeniyetin, hürriyetin sesten bayrağı olduğunu vurgulayarak, “Yeniden kavuştuğumuz bu ulu mabedin sütunlarının taşıdığı yükten, çok daha ağır bir yükü taşımaya talip olanların, ferasetleri, güçleri, takvaları daim olsun” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar uyardı: Azerbaycan bunu yaparsa kaybeder
Gündem

Abdullah Ağar uyardı: Azerbaycan bunu yaparsa kaybeder

Katıldığı televizyon programında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan'ın müzakere masas..
Tahran'da İran rejimine Ermenistan isyanı
Dünya

Tahran'da İran rejimine Ermenistan isyanı

Tahran'da yaşayan Türkler sokaklara dökülerek İran rejiminin Ermenistan'a verdiği desteği protesto etti.
Tebriz'de Türkler ve İran polisi çatıştı
Dünya

Tebriz'de Türkler ve İran polisi çatıştı

Ermenistan'ın haksız saldırılarına karşılık veren Azerbaycan'ı desteklemek için İran'ın Tebriz kentinde gösteri düzenleyen Türklere İran pol..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay