Erbaş, ateisti mi ziyaret edecekti!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın değerli tarihçi Kadir Mısıroğlu’nu ziyaretini diline dolayan CHP ve avanesine ilahiyatçılardan sert tepki geldi. Akit’e değerlendirmelerde bulunan İslami kanaat önderleri, Ali Erbaş’ın ziyaretinin doğru olduğunu söyleyerek, Diyanet görevlilerinin ziyaretleri için CHP’den izin almak gibi bir zaruretlerinin olmadığını kaydettiler.

Beşer: Kimi ziyaret edecekti?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Beşer, şunları dile getirdi: “Seçimlerin yaklaştığı her zaman karşı cephe olarak nitelendirebileceğimiz cenah, birtakım tavizler almaya alıştılar. Geçen seçimlerde de öyle oldu, birilerine yüklenildi, bazı hocalar aforoz edildi. Bilerek yapıyorlar. Bahane arayıp hükümetin üzerine gelerek hareket alanlarını genişletmeye çalışıyorlar. Mısıroğlu, tanınmış ve değer gören bir tarihçidir. Böyle bir tarihçiyi Diyanet İşleri Başkanı’nın ziyaret etmesi gayet tabiidir. Erbaş’ın gidip ateisti, dinsizi, İslam düşmanını ziyaret edecek hali yoktu. Benim ziyaret edeceğim insanı gidip din düşmanına, şeriat düşmanına soracak halim yok. Kimi ziyaret etmem gerekiyorsa onu ziyaret ederim. ‘Niye böyle bir zamanda gitti ziyaret etti’ demenin de hiçbir anlamı yok.”

Kalay: Karanlıklar yadırganmalı

Avrupa İslâm Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şerafettin Kalay da, şunları söyledi: “Hak ve hakikatleri anlatan, birileri arzu etmiyor olsa bile yine de hakikati vurgulamayı tercih eden insanların dışlandığı günleri yaşıyoruz. Haliyle bu nevi insanlara gösterilen yakınlık da dışlanıyor. Erbaş’ın, sağlık problemleri yaşayan bir insanı, üstelik yakın tarihi en iyi bilen insanlardan birisini ziyaret etmesi yadırganır hale geldi. Bunları yadırgayacağımıza, tarihteki karanlık kalan yerleri yadırgasak, onların açığa çıkmasını istesek çok daha yerinde bir davranış olur. Bu ziyaret tabiidir. Durmadan karşı tarafın rencide edildiğini düşünen insanlar, biraz da bu ülkenin asıl sahiplerinin kalbî duygularını düşünseler çok daha yerinde bir davranışta bulunacaklardır. Dikkat etmemiz gereken Rabbimizin rızasıdır, başkalarının değil.”

Ayvallı: İzin mi alacak?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı ise, şu değerlendirmede bulundu: “Ali Erbaş birilerini ziyaret etmek istediğinde siyasi partilerden tasdik mi alacak, onay mı bekleyecek? Şahsi görüşüm odur ki Kadir Mısıroğlu beyefendi kıymetli bir ilim adamıdır, fikir adamıdır, değerli bir tarihçi ve hukukçudur. 80 yaşını geçmiş, bu ülkenin çok önemli hatıralarını taşıyan böyle bir kişiyi Cumhurbaşkanının da, Meclis Başkanının da, Diyanet İşleri Başkanının da ziyaret etmesi gayet doğaldır. Ben de kendisini ziyaret ettim. Bazı CHP’liler ‘Bu M.Kemal düşmanına devletin resmi kurumunu temsil eden Diyanet Başkanı nasıl ziyaret eder’ diye ortalığı karıştırdılar. Bu çok lüzumsuz bir tartışma. Erbaş birilerini ziyaret etmek istediğinde siyasi partilerden tasdik mi alacak, onay mı bekleyecek?”

Kayan: İdeolojik bağnazlık

Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan da şunları dile getirdi: “Malum zihniyetin çarpık, çifte standartlı tavırlarını görmekteyiz. Hümanizmden dem vuranların, ülkenin Diyanet İşleri Başkanı ünlü bir tarihçiyi ziyarete gidince ideolojik bağnazlığını nüksediyor. Nasıl çirkin üslup kullanabildiklerini görüyoruz. Elbette herkesin eleştirilecek tarafları vardır. Ama bir linç kampanyasına giderek yargısız infazda bulunmak yanlıştır. Bu ülke gençliğinin bilinçlenmesinde, tarih şuurunun oluşmasında çok ciddi emekleri olan Kadir Mısıroğlu’na yönelik bu yargısız infaz malum zihniyetin bastırılmış jakoben anlayışının dışavurumudur.”

Atmaca: Dinle alakaları yok ama...

Hüccet-ul İslam Medresesi Kurucusu Mustafa Atmaca ise şunları ifade etti: “Kemalistler senelerdir bir arpa miktarı yol alamadıklarını her defasında gösteriyorlar. Namaz kılmaz namaza karışırlar, camiye gitmez ezana karışırlar, İslam’ı bilmez Müslümana karışırlar. Dinle diyanetle alakaları olmadıkları halde Diyanet’in başına gelen hocaefendinin de ne yapıp yapamayacağına karar vermeye çalışıyorlar. Bu cenahın yanlışlarıyla yüzleşmekten kaçmak yerine doğrularla yüzleşecek yürekleri olsaydı hem devlete ayak bağı olmazlar, hem de bu milletin kalkınması için fayda sağlarlardı. Bize göre Erbaş’ın Diyanet’in başına geldiğinden beri yaptığı en güzel iş Mısıroğlu’nu ziyaret etmesidir. Mısıroğlu, Mustafa Kemal Paşa’nın bütün hatalarını delil sunarak korkusuzca dile getirmiştir.”