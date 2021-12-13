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Aktüel Erbaş: Allah’ın nurunu söndürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz!
Aktüel

Erbaş: Allah’ın nurunu söndürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sakarya’da kıraat eğitimlerini tamamlayan hafızların icazet törenine katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:50:00 -
Erbaş: Allah’ın nurunu söndürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz!

Erbaş, Akyazı ilçesindeki Darul Kurra Camii’nde, merhum Kurra Hüseyin Harputoğlu’nun son mezunları 18 hafızın “Aşere, Takrib, Tayyibe İcazet Merasimi”nde yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim’in insanları tevhide ve vahdete çağırdığını söyledi.

Törende okunan ayetler gereği, inananların Allah’ın nurunu söndürmek isteyenlere fırsat vermemesi gerektiğini belirten Erbaş, “Biz vazifemizi yapacağız, Allah nurunu tamamlayacaktır. Hayra çağıracağız, iyiliği emredeceğiz, kötülükten men edeceğiz çünkü sonunda müjde var; o müjde de bize kurtuluş vadediyor” dedi.
Erbaş, kıraat ilminin, Kur’an-ı Kerim’in zengin manalarının bütün insanlığa anlatılması hususunda önemli yeri olduğuna işaret ederek, “O yüzden Dini Yüksek İhtisas merkezlerimizde ya da diğer bazı şehirlerimizde okutulan takrip ilminin, tefsir, fıkıh ilmine katkılarına dair de ders koyduk. Kur’an’ın kıraat zenginliğinden kaynaklanan zenginliği vardır. Mezhep imamlarımız ondan istifade etmişlerdir. İslam ilimlerini insanlara anlatan alimlerimiz bunlardan istifade etmişlerdir” diye konuştu. Kur’an konusunda yapılan faaliyetlerin en hayırlı etkinlikler olduğunu dile getiren Erbaş, şunları kaydetti: “Bütün İslami ilimlerin özü, merkezi, Kur’an-ı Kerim’dir. Tefsirin ana kaynağı hadisler Kur’an ile Kur’an-ı Kerim hadislerle daha iyi anlaşılır. Kur’an’sız hadis, hadissiz Kur’an olmaz, anlaşılmaz. Kur’an’sız sünnet, sünnetsiz Kur’an olmaz. Bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Zaman zaman bu tür birtakım yanlış yollara giren insanlar oluyor. Onlara diyoruz ki, yapmayın. Kur’an’ı hadisten, hadisi Kur’an’dan ayırmak mümkün değil.”

Erbaş, bugün ülkenin birçok noktasında aşere, takrib, tayyibe derslerinin sürdürüldüğüne değinerek, Bingöl’de üniversite içerisinde kıraat eğitim merkezi kurulduğunu söyledi.

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