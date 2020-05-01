Erbakan'ın o sözleri yeniden gündem oldu! Ankara Barosu'na böyle tepki gösteriyorlar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldıran Ankara Barosu'na tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın LGBT'ye ilişkin söylediği sözleri yeniden gündeme getirdi.
Ankara Barosu'nun açıklamasına ve baroya destek verenlere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın bir konuşmasını da paylaşıyor.
Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan gerçekleştirdiği konuşmasında "Affınıza sığınarak söylüyorum. Şu İngilizlerin nasıl kanun yaptıklarını biliyorsunuz. 'Erkek erkekle evlenir' diye kanun yapan bu adamlardan ne hayır gelir?" ifadelerini kullanmıştı.
İstanbul Sözleşmesi çağrısı
Çok sayıda vatandaş hükümete çağrıda bulunarak İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesini talep ediyor.