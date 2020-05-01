  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Erbakan'ın o sözleri yeniden gündem oldu! Ankara Barosu'na böyle tepki gösteriyorlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a saldıran Ankara Barosu'na tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın LGBT'ye ilişkin söylediği sözleri yeniden gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 01:06:00 -

Ankara Barosu'nun açıklamasına ve baroya destek verenlere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın bir konuşmasını da paylaşıyor.

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan gerçekleştirdiği konuşmasında "Affınıza sığınarak söylüyorum. Şu İngilizlerin nasıl kanun yaptıklarını biliyorsunuz. 'Erkek erkekle evlenir' diye kanun yapan bu adamlardan ne hayır gelir?" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Sözleşmesi çağrısı

Çok sayıda vatandaş hükümete çağrıda bulunarak İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesini talep ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı