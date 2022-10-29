Erbakan'ın 29 Ekim latifesi

Bugün, Milli Görüş hareketinin unutulmaz lideri merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın doğum günü. Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop'ta dünyaya geldi.

Erbakan, doğum gününün aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı olmasıyla ilgili daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

“Ben, bu konuda doğum günümü kutlayanlara latife ile şu cevabı veririm: 'Doğum günüm için Türkiye'nin her yerinde bu kadar merasime ne gerek var?' Ama şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Bayramı'nda doğmak insanı memnun eden bir husustur. Cumhuriyetin kendisi de bir doğuştur. Onunla birlikte doğmuş olmak bir sevinç kaynağıdır. İnşallah beraberce doğduğumuz Cumhuriyetimizi lider ülke yapacağız, yeni bir dünya kuracağız ve bütün ülkelerin önüne geçireceğiz.”