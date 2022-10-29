  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erbakan'ın 29 Ekim latifesi
Siyaset

Erbakan'ın 29 Ekim latifesi

29 Ekim doğumlu olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın latifesi tekrar gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 11:34:00 -

Bugün, Milli Görüş hareketinin unutulmaz lideri merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın doğum günü. Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926'da Sinop'ta dünyaya geldi.

Erbakan, doğum gününün aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı olmasıyla ilgili daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

Ben, bu konuda doğum günümü kutlayanlara latife ile şu cevabı veririm: 'Doğum günüm için Türkiye'nin her yerinde bu kadar merasime ne gerek var?' Ama şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Bayramı'nda doğmak insanı memnun eden bir husustur. Cumhuriyetin kendisi de bir doğuştur. Onunla birlikte doğmuş olmak bir sevinç kaynağıdır. İnşallah beraberce doğduğumuz Cumhuriyetimizi lider ülke yapacağız, yeni bir dünya kuracağız ve bütün ülkelerin önüne geçireceğiz.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23