Erbakan'dan Temel Karamollaoğlu'na 'falaka' cevabı!

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın parti kurma çalışmaları esnasında, "Erbakan hocamız hayatta olsaydı, falakaya yatırırdı." çıkışına, Armağan Çağlayan'ın programında ilk defa cevap verdi. Erbakan, "Bence bu şartlarda, Erbakan Hoca, falakaya yatırmazdı ama kendilerine kızardı. Onlara tepki gösterirdi. Çünkü Milli Görüş'ün en temel prensiplerini onlar ihlal etti." dedi.

'Erbakan Hoca çok nezaketliydi'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Çağlayan, Fatih Erbakan'a, Temel Karamollaoğlu'nun 2018'deki "falaka" çıkışını sordu. Cevabına, "Biz bu konuda hiç konuşmadık." diye başlayan Fatih Erbakan, merhum babası Necmettin Erbakan'ı şöyle anlattı:

"Erbakan Hoca'nın zaten falakaya yatırmak gibi bir adeti hiçbir zaman olmadı. Çok nezaketliydi. Hatta Türkiye'nin şartlarına, siyasi ortamına göre biraz fazla bile nezaketli, affedici bir insandı. Allah rahmet eylesin."

Erbakan, Milli Görüş'ün prensiplerini anlattı!

Milli Görüş prensiplerine değinen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, "Erbakan Hoca'nın tepki göstereceği iş, Milli Görüş prensiplerine aykırı hareket etmek. Bir defa Milli Görüş prensiplerinde, partiye gelip, 'ben de Milli Görüş'e hizmet etmek istiyorum' diyen hiçbir insanı, yıldızımız barışmasa da hiç kimseyi dışarıya atmak diye bir şey yok. Bu Milli Görüş'ün en temel prensiplerinden bir tanesi. Çünkü biz işimizi ibadet olarak yapıyoruz diyoruz." dedi.

'Tüm bunların yapılması Milli Görüş'ün prensiplerine aykırı'

Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi'nin, Milli Görüş'ün en temel prensiplerini hiçe saydıklarını belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Saadet Partisi'ndeki çekirdek Genel Merkez kadrosu, maalesef, Erbakan Hoca'nın vefatından itibaren birçok il ve ilçe başkanlığı üyelerini partinin dışına ittiler. Bunların suçu da Fatih Erbakan'ı davet edip, konferans verdirmek. Erbakan Hoca'yı anma programı yapmış Kırşehir İl Başkanımız, Fatih Erbakan'ı davet etmiş. 'Bundan dolayı sizi atıyoruz.' Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir gecede 400 parti üyesini, üyelikten silip dışarı atıyorlar. Suçu ne? Fatih Erbakan'ı davet etmiş. İşte tüm bunların yapılması Milli Görüş'ün prensiplerine aykırı. İnsani bir tavır değil."

'Çalışmamıza müsaade etmediler'

"Biz zaten o zaman özel bir mualeme istemediğimizi söyledik. Her parti üyesinin, her Milli Görüşçünün sahip olduğu temel haklar, bizde de olsun istedik. Teşkilatımız bizi davet ederek, 'Bize katkı sağlayın' diyor. Biz de onlara destek vermek için kabul ettik. Ancak buna bile müsaade etmediler."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kadar üyenin haksızlık yapılarak üyeliklerinin silinmesi, Erbakan Hoca'nın en çok kızacağı şey olurdu. Bence bu durumda, Erbakan Hoca, falakaya yatırmazdı ama kendilerine kızardı. Onlara tepki gösterirdi."