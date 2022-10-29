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Siyaset Erbakan'dan skandal açıklama! Sen ne diyorsun Fatih Bey?
Siyaset

Erbakan'dan skandal açıklama! Sen ne diyorsun Fatih Bey?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime tek başına gireceklerini belirtti. Seçimin 2. tura kalması halinde "Sandık başına gitmeyin" çağrısı yapacaklarını bildiren Erbakan, AK Parti'ye verilen oyun "vebal" olduğunu iddia ederek de büyük bir "vebal"e imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 12:50:00 -
Erbakan'dan skandal açıklama! Sen ne diyorsun Fatih Bey?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime tek başına gireceklerini belirtti.

Erbakan, seçimin 2. tura kalması halinde "Sandık başına gitmeyin" çağrısı yapacaklarını bildirdi. 

Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde tv100'de yayınlanan Yüzler Kulübü programının konuğu olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime tek başına gireceklerini belirterek, "Biz ittifakımızı milletle yapıyoruz" dedi.

Erbakan, "Yeniden Refah tabanı hangi tarafa yönelir?" sorusuna "Bir kısmı bizim gibi desteklemez, iki tarafa da destek olmanın vebal olduğunu düşündüğümüz için ‘Sandık başına gitmeyin’ diyeceğiz, lakin ikinci tura inşallah biz kalırız ve bu tartışmalara gerek olmaz" dedi.

Erbakan, "Erdoğan'ın kazanmasını son derece zor görüyorum. Anadolu’da seçmenle iç içeyiz, çok ciddi bir ekonomik kriz vurgusu, bunalmışlık artık bir değişim isteğini her yerde görüyoruz" diye ifade etti.

Erbakan'ın söz konusu açıklamaları, muhafazakâr camiada şaşkınlık oluşturdu. 

 

 

 

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Yorumlar

Hasanali köse

Al ssna bir... daha

Mehmet

Eh böylesine ne denir? Ondan deriz ya bu Müslümanım diye geçinen akıl fukara ları, kâfirlerin davalarına olan sadakatlarınin birazı olsa, ülke ve dünya müslümanları bu zelillikte olmazdı... Bu beyinsiz yıllarca kardeşleri ile olan mal davasında nasıl rezil kepaze olduklarını, bu millet gördü.
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