Erbakan'dan skandal açıklama! Sen ne diyorsun Fatih Bey?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime tek başına gireceklerini belirtti.

Erbakan, seçimin 2. tura kalması halinde "Sandık başına gitmeyin" çağrısı yapacaklarını bildirdi.

Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde tv100'de yayınlanan Yüzler Kulübü programının konuğu olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçime tek başına gireceklerini belirterek, "Biz ittifakımızı milletle yapıyoruz" dedi.

Erbakan, "Yeniden Refah tabanı hangi tarafa yönelir?" sorusuna "Bir kısmı bizim gibi desteklemez, iki tarafa da destek olmanın vebal olduğunu düşündüğümüz için ‘Sandık başına gitmeyin’ diyeceğiz, lakin ikinci tura inşallah biz kalırız ve bu tartışmalara gerek olmaz" dedi.

Erbakan, "Erdoğan'ın kazanmasını son derece zor görüyorum. Anadolu’da seçmenle iç içeyiz, çok ciddi bir ekonomik kriz vurgusu, bunalmışlık artık bir değişim isteğini her yerde görüyoruz" diye ifade etti.

Erbakan'ın söz konusu açıklamaları, muhafazakâr camiada şaşkınlık oluşturdu.