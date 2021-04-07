Erbakan'dan 'sarıklı amiral' açıklaması: 'İnancını yerine getirenle mücadele etmek doğru değil'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. 104 amiral eskisinin gece yarısı bildirisini değerlendiren Başkan Erbakan, "Bir defa bu açıklama usül olarak kabul edilemez. Çünkü Türkiye, muhtıra ve darbeler, postmodern darbeler geçmişi olan bir ülke. Dolayısıyla bu bildiri; siyasete, millet iradesine, hükümete bir müdahale, bir ihtar, bir muhtıra anlamı taşıyabilecek bir bildiridir." dedi.

'İnancını yerine getirenle mücadele etmek doğru değil'

'Sarıklı amiral' tartışmalarına da değinen Erbakan, "Namazını, ibadetini herkesin kendisinin yapması bunu sosyal medyada paylaşıp insanlara göstermesi çok uygun değil. Tabii orduda da olsa hangi kurumda olursa olsun bu ülkede bir insanın namaz kılması takdir edilecek bir şeydir. Şehidi şehit yapan mana, bize asırlar boyunca Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale zaferi de dahil olmak üzere bu zaferleri kazandıran bu destanları yazdıran mana ruh; aslında namazın içinde gizli, bizim inancımıza gizlidir. Dolayısıyla namaz kılarak inancının gereğini yerine getiren ile mücadele etmek onu kınamak uygun bir davranış değildir. Ancak tabii ki bu şekilde poz verip ibadetini kendi kişisel hayatını sosyal medyada da ifşa etmek uygun bir davranış değil." ifadelerini kullandı.

Çin'in Akşener ve Yavaş'a çıkışı!

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin son açıklamalarını da değerlendiren Fatih Erbakan, "19 yıldır D-8 Organizasyonu’na, D-60 projesine karşı duran iktidar, bu kadar zamanda 'İslam Birliği' ve 'Yeni Bir Dünya' vizyonuyla gereken adımları atsaydı, bugün Çin’in yaptığı bu hamleleri Türkiye olarak biz yapıyor olacaktık. Bu gelişmeler ekonomi alanında olduğu gibi, dış politika alanında da Milli Görüş’e büyük ihtiyaç olduğunu göstermektedir." diye konuştu.