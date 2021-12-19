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Siyaset Erbakan'dan muhalefete tokat üstüne tokat! 'Erdoğan düşmanlığı ile bunu yaparsanız...'
Siyaset

Erbakan'dan muhalefete tokat üstüne tokat! 'Erdoğan düşmanlığı ile bunu yaparsanız...'

Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Şu anki muhalefetten Türkiye'ye hayır gelmez." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 23:36:00 -
Erbakan'dan muhalefete tokat üstüne tokat! 'Erdoğan düşmanlığı ile bunu yaparsanız...'

Partisinin Kestel ilçe binasının açılışını gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti düşmanlığı ile muhalefet partilerine yönelmenin pişmanlıkları beraberinde getireceğini belirten Erbakan, "Bu ülkenin bu milletin bir 5 sene bir 10 sene daha kaybedecek gücü yok. Bu muhalefet partilerinin Türkiye’ye bu millete verebilecek herhangi bir şeyi yok." dedi.

28 Şubat zulmünü hatırlattı!

28 Şubat dönemindeki zulmü hatırlatan Fatih Erbakan, "Bu muhalefette, 28 Şubat sürecinde tanklara selam duran zihniyet sahibi olanlar var. Türkiye’yi yıllarca görev yapıp da, borca ve faize batırmış olanlar, yaptıklarının, yapacaklarının teminatıdır. Bunları seçerek bir 5 sene, bir 10 sene daha kaybedemeyiz." diye konuştu.

"Bunların içinde 'Ayasofya müze kalmalıydı' diyenler var"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"Yine bu muhalefetin içerisinde dünya siyonizminin en önemli kuruluşlarından olan Bilderberg toplantılarının müdavimleri olanlar var. Dünya siyonizminin en önemli kuruluşlarından Londra’daki Chatham House’den kristal küre ödülü alanlar var. Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz. Chatham House'u ziyarete gidip, oradaki ziyaretinin fotoğraflarını gururla paylaşanlar var. Bunlardan bu Türkiye’ye hayır gelmesi mümkün değildir.

Bu partilerin içerisinde Ayasofya için ‘cami olmaması gerekirdi’ diyenler var. ‘Müze olarak kalması gerekiyordu’ diyenler var. Bunun bir adım ötesi, ben iktidara geldiğim zaman Ayasofya Cami’ni yeniden müze yapacağım anlamına geliyor. Şimdi muhalefette, oy alacağı için bunu söyleyemiyor. Bu muhalefetin içerisinde 'gelir gelmez İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe sokacağım' diyenler var. Bu muhalefetin içerisinde ismi lazım değil, 'ben iktidar olduğum zaman toplumsal cinsiyet eşitliği sapkınlığını üniversitelerde zorunlu ders haline getireceğim' diyenler var. Bu muhalefetimi seçeceğiz Allah aşkına. Bu malum muhalefet partilerin Türkiye’ye verebileceği bir şey yok."

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