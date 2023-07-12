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Siyaset Erbakan'dan İsveç çağrısı: Karar mutlaka gözden geçirilmeli
Siyaset

Erbakan'dan İsveç çağrısı: Karar mutlaka gözden geçirilmeli

Yeniakit Publisher
2023-07-12 20:56:00 -
Erbakan'dan İsveç çağrısı: Karar mutlaka gözden geçirilmeli

İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesinin, NATO Zirvesi'nde varılan mutabakatın ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan çağrı geldi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hükümetin, Batı ile ilişkilerde yeni "hüsran" sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

"Mesele yeni bir boyut kazandı"

Fatih Erbakan, yazılı açıklamasında, İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesinin Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.

"Kayda değer herhangi bir adım atmadılar"

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün en kısa sürede TBMM'ye götürüleceği yönünde açıklama yapıldığını hatırlatan Erbakan, İsveç'in NATO'ya üyelik yolunun açılmasının ülke gündeminde de yer bulduğunu kaydetti. "İsveç'in, Türkiye'nin bütün ikazlarına, ihtarlarına rağmen kayda değer adım atmaması kamuoyumuzun malumudur" ifadelerini kullanan Erbakan, İsveç'in gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek diğer yetkililer tarafından yapılan uyarıları hiçbir şekilde dikkate almadığını bildirdi.

"Türkiye hayal kırıklığına uğradı"

Türkiye'nin bugüne kadar "ABD patronajındaki NATO ve Batı İttifakı" ile girdiği bütün ilişkilerde hayal kırıklığına uğrayarak zararlı çıktığını kaydeden Erbakan, İsveç'in NATO'ya üyeliği meselesinin, NATO Zirvesi'nde varılan mutabakatın ardından yeni bir boyut kazandığını belirtti.

"Kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor"

Erbakan, "Hükümetimizden beklentimiz, Batı ile ilişkilerde yeni hüsran sayfalarının açılmasına sebebiyet vermemek adına İsveç'in NATO'ya girişine onay verilmesi kararının yeniden gözden geçirilmesidir." ifadelerini kullandı.
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