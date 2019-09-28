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Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı kalpten takdir ve tebrik ettiklerini söyledi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 19:05
Erbakan'dan Erdoğan'a destek: BM'de daha önce böyle bir konuşma yapılmadı

Yeniden Refah Partisi'nin Niğde İl Başkanlığı'nın Kültür Merkezi'nde 1. Olağan Kongresi'ne katılan Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yaptığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını Yeniden Refah Partisi olarak kalpten takdir ve tebrik ettiklerini kaydeden Erbakan, "Cumhurbaşkanımızın bu konuşmasında, yerden göğe kadar haklı olduğunu, hatta az bile söylediğini, Yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, böylesi bir konuşma, Türkiye adına katılan devlet adamları tarafından maalesef yapılmamıştı. En azından sözle de olsa zulme ve sömürüye karşı önemli bir duruş sergilemiş, zulme ve sömürüye karşı haklının, mazlumun, garibin yanında yer almış oldu" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 19:05
  1. Niğde
  2. Fatih Erbakan
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'
  4. Yeniden Refah Partisi

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