Erbakan'dan Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim'e destek ziyareti: Ermenistan kayıtsız şartsız Azerbaycan topraklarından çekilmelidir!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ile birlikte Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i büyükelçilik makamında ziyaret ederek dost ve kardeş Azerbaycan halkının yanında olduklarını belirtti.



'Tek şart Ermenilerin bir an önce çekilmeleridir'



Erbakan yaptığı açıklamada; Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ’ın Ermeni işgalinden bir an önce kurtarılması ve bir milyondan fazla mültecinin kendi öz topraklarına geri dönmeleri için büyük mücadele örneği ortaya koyan kardeş Azerbaycan’ın sonuna kadar yanında olduklarını ifade ederek; "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın öne sürdüğü hiçbir şartın kabul edilebilirliği mümkün değildir, tek şart işgalci Ermenilerin bir an önce kayıtsız ve şartsız Dağlık Karabağ topraklarını terk etmeleridir" dedi.



Kalıcı çözüm için Azerbaycan'ın sonuna kadar desteklenmesi gerekiyor



Küresel güçler tarafından dayatılmaya çalışılan muğlak önerilerin hiçbir şekilde mutlak çözüme katkı sağlayamayacağını belirten Erbakan, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından oluşturulan MİNSK Grubu’nun Erivan yanlısı politikalarla çözüm ortaya koymasının mümkün olmayacağı aşikardır. Adil ve kalıcı çözüm konusunda dost ve kardeş Azerbaycan’ın mutlak suretle desteklenmesi gerekiyor ve bu hususta D-8 ülkelerinin harekete geçirilmesi konusunda gerekli adımların atılması çağrısını bir kez daha yineliyoruz."



Büyükelçi Hazar İbrahim: Ermeni askerlerin kaçışı sürüyor



Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin Azerbaycan açısından müstesna bir anlam taşıdığını, Türkiye'den tüm kesimlerin desteğinin olduğuğu gibi Dağlık Karabağ konusunda Dr. Fatih Erbakan’ın ve partisinin desteğinin de son derece önemli olduğunu ifade etti. Dağlık Karabağ’da yaşanan son gelişmeler konusunda da harita üzerinde bilgi veren Hazar İbrahim, işgal altındaki bölgelerde bulunan Ermeni kuvvetlerin geriye doğru kaçışlarını sürdüğünü, havadan ve karadan kapsamlı operasyonlarını devam ettiren Azerbaycan'ın, sahadaki kararlı duruşunu arttırdığını anlattı.