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Gündem Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı
Gündem

Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı

Yeniakit Publisher
2023-04-27 20:52:00 - 2023-04-27 21:13:45

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Akit Medya grubu binasında çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada yangın çıktı.

Bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemelerinin tutuşmasıyla yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı.

Çevredeki iş yerleri boşaltıldı

 

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı.

 
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Yangının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Erbakan'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Erbakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akit Medya binasında çıkan yangından etkilenen tüm kurum çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Akit binasında yangın
Yeni Akit binasında yangın

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