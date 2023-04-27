Erbakan'dan Akit Medya'ya 'geçmiş olsun' mesajı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Akit Medya grubu binasında çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
İstanbul Küçükçekmece'de Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binada yangın çıktı.
Bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemelerinin tutuşmasıyla yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sardı.
Çevredeki iş yerleri boşaltıldı
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltıldı.
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Yangının ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Erbakan'dan 'geçmiş olsun' mesajı
Erbakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akit Medya binasında çıkan yangından etkilenen tüm kurum çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.