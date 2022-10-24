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Siyaset Erbakan açıkladı: Bütün kaynakları asıl sahibi olan millete vereceğiz
Siyaset

Erbakan açıkladı: Bütün kaynakları asıl sahibi olan millete vereceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gelecek seçimde parti olarak iktidar olacaklarını ve iktidarlarında bütün kaynakların millete sunulacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 00:33:00 - 2022-10-24 00:33:42
Erbakan açıkladı: Bütün kaynakları asıl sahibi olan millete vereceğiz

Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanlığı'nın 2. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Fatih Erbakan, Bartın'da maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Ekonomi politikasını eleştirdi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, iktidarın ekonomi politikası ile altılı masaya eleştirilerde bulundu. Erbakan, gelecek seçimde partisinin yeniden iktidar olacağını, bütün kaynakları asıl sahibi olan millete vereceklerini dile getirdi.

Partisine geçen CHP'li meclis üyesine rozetini taktı

Necdet Sarı’nın tek liste ile aday olduğu kongre, partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen’in de katıldığı kongreye ayrıca sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kongrenin sonunda CHP’li Gelik Belediyesi Meclis Üyesi Tayfun Bektaş’ın Yeniden Refah Partisi’ne geçmesi nedeniyle parti rozetini Genel Başkan Fatih Erbakan taktı. Kongrede Fatih Erbakan’a üzerinde 3 bini aşkın madencinin isminin yazılı olduğu tablo ve Devrek bastonu hediye edildi.

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