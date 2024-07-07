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Siyaset Erbakan’a atıf yaptı! Yapıcıoğlu’ndan tüm partilere tarihe geçecek çağrı
Siyaset

Erbakan’a atıf yaptı! Yapıcıoğlu’ndan tüm partilere tarihe geçecek çağrı

Yeniakit Publisher
2024-07-07 13:47:00 - 2024-07-07 13:57:52

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye’nin kendi milli kimliğine yönelmesi ve Batı’ya yaranma çabasından kurtulması gerektiğini vurguladı.

 yeniakit.com.tr 

HÜDA PAR’ın 5. Olağan Büyük Kongresi, “Adil Sistem Hakça Paylaşım” sloganıyla, Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Kürsüye çıkan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, tüm siyasi partilere çağrı yaptı. Merhum Necmettin Erbakan hocadan da alıntı yapan Yapıcıoğlu, Türkiye’nin kendi milli kimliğine yönelmesi ve Batı’ya yaranma çabasından kurtulması gerektiğini vurguladı.

Yapıcıoğlu’nun konuya dair açıklamaları şöyle:

Bütün siyasi partilere çağrımızdır. Gelin meseleyi soğuk kanlılıkla düşünelim. İlk Osmanlı Anayasası üzerinden yaklaşık yüz elli yıl, cumhuriyetin ilanı üzerinden de yüz bir yıl geçti. Dış kaygı ne zamana kadar? Yüz elli, iki yüz yıl yetmiyor mu?
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Batı’yı razı etmek zorunda mıyız? Tam bağımsızlığı hiç görmeyecek miyiz? Kendimiz olamayacak mıyız? Kendi milletimiz için, halkımızın huzuru ve izzeti için kendimize, özümüze ve değerlerimize sahip çıkmalıyız.

Merhum Erbakan hocamız, bana ne Amerika'dan demişti. İlave ediyorum. Bana ne Avrupa'dan? Bana ne Rusya'dan, bana Çin’den, bize ne dinsiz medeniyetten, yamyamdan, vahşiden, talancıdan, soykırımcıdan bize ne!

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