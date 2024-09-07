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Siyaset Erbakan suskunluğunu bozdu! AK Parti’ye övgü, ‘Korsan yemin’e tepki
Siyaset

Erbakan suskunluğunu bozdu! AK Parti’ye övgü, ‘Korsan yemin’e tepki

Yeniakit Publisher
2024-09-07 18:32:00 - 2024-09-07 18:50:02
Erbakan suskunluğunu bozdu! AK Parti’ye övgü, ‘Korsan yemin’e tepki

Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmenin okuduğu korsan yemin olayı gündemdeki yerini korurken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a günler sonra tepki geldi.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmenin ellerinde kılıçla okudukları korsan yemin gündemdeki sıcaklığını koruyor.

28 Şubat ürünü korsan yemine birçok siyasetçiden tepki gelirken, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da günler sonra konuya ilişkin açıklama yaptı.

“Ak Parti döneminde yapılan olumlu işlerden biri askeri vesayetin kaldırılmasıydı”
Tartışmaların odağındaki MSÜ Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerçekleşen teğmenlerin kılıçlı yemine ilişkin görüşleri de sorulan Erbakan, “AK Parti iktidarı döneminde bizim yapılan olumlu işler arasında saydığımız ‘Doğruya doğru, yanlışa yanlış deme’ prensibi doğrultusunda yapılan işlerden doğru olarak saydığımız biri de askeri vesayetin kaldırılmasıydı. Bu gelişmiş, demokratik bir ülke için gerekli bir durum. Askeri vesayetin siyasetin üzerinde, millet iradesi üzerinde bulunmasını asla kabul edemeyiz. Herhangi bir şekilde bunun ima edilmesi, bir sinyal verilmesiniyeti varsa eğer bunu tabiki asla tasvip edemeyiz. Türkiye’de milletimiz iki kutuplu, ilisi de çok sıkıntılı olan seçeneğe de mahkum edilmemelidir. Öyle bir görüntü de verilmemelidir. Ya 28 Şubat dönemine askeri vesayet dönemine, antidemokratik döneme geri döneceğiz ya da AK Parti iktidarı devam edecek’ seçenekleri var sadece düşüncesine de karşıyız. Milletimiz sandık geldiği zaman inşallah ne askeri vesayete ne de ekonomik krize mecbur olmadığını ortaya koyacak ve hür iradesiyle kurtuluş yolunu seçecektir.” şeklinde konuştu.

 

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