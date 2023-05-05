Erbakan paylaştı zinakarlar ayağa kalktı! Sen neden rahatsız oldun Mustafa?
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın, zinanın yeniden suç sayılmasına ilişkin seçim vaadi, zinakarları rahatsız etti.
Fatih Erbakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zinanın suç olması için Milli Görüş Meclis'e." ifadelerini kullandı.
Erbakan'ın seçim vaadi, ahlaksız toplum savunucuları tarafından hedef alındı.
Erbakan'ı linç kampanyasına şarkıcı Mustafa Sandal da katıldı.
Twitter hesabından yalan-yanlış çarpıtma bilgileri öne süren Sandal'ın zinanın yasaklanmasından neden korkup rahatsız olduğu merak ediliyor.
Siyaset
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