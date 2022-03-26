Erbakan: İktidara gelince külliyenin kapısına o hadisi asacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Buluşmaları kapsamında ziyaret ettiği Iğdır’da bugün sandık baş müşahitleri ile bir araya geldi. Esnafı da ziyaret eden Erbakan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Erbakan şunları söyledi:

"İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız. ‘Hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsaydı onun cezasını kendi ellerimle verirdim’ diyen Peygamber Efendimizin hassasiyeti bütün devlet kurumlarında hâkim kılacağız.

Rüşvetten, talandan, yolsuzluktan ve israftan ateşten kaçar gibi kaçacağız ve bizim iktidarımızda birden fazla maaş alan bir tane bile bürokrat kalmayacak. Kamuda işe alımlarda bugün olduğu gibi akrabalık, yandaşlık, hemşerilik değil ehliyet, liyakat geçerli olacak. İşin ehline verilmesi bizim inancımızın, Milli Görüş’ün bir gereğidir.

Devletin millete hizmet için var olduğu ve ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ prensibiyle gardiyan devlet anlayışını; vatandaşını coplayan, kolunu bacağını kıran bir devlet anlayışı yerine, vatandaşının vergi ile zamla suyunu çıkaran bir anlayış yerine garson devlet, yani vatandaşına hizmet eden bir devlet anlayışını hâkim kılacağız."